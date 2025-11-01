頑童MJ116快閃台中開唱半小時　數千粉絲高舉手機海！癱瘓松竹車站

記者許權毅／台中報導

饒舌天團頑童MJ116今日下午現身台中松竹車站快閃演唱，現場數千名粉絲塞爆車站內外，甚至捷運、台鐵車站月台也有人駐足觀賞。活動原訂3點開始，但頑童疑因行程耽擱，約3點40分才到場，隨即登台，觀眾高舉手機包圍邊看邊唱，現場嗨到最高點。

▲饒舌天團頑童今日下午現身台中松竹車站快閃開唱。（圖／記者許權毅攝）



頑童成員小春、瘦子、大淵人氣高，今年5月才進行全台快閃演出，當時曾到台中勤美綠園道，同樣「癱瘓」勤美商圈，甚至人都站到馬路上，或是站上高處探頭張望，就為了目睹偶像演唱。

▲▼數千粉絲高舉手機狂拍，人潮塞爆車站內外。（圖／記者許權毅攝）



今（1）日參加市集活動，又再次快閃現身松竹車站前廣場，大批粉絲早早就在此等候，直接把捷運、台鐵共構的松竹站內外都擠爆，約莫下午3點，眾多粉絲已經擠不進去舞台前，乾脆在人行道上卡位，要目睹頑童下車，也有人跑到車站連通道上，居高眺望。

▲▼現場人潮頗為驚人。（圖／記者許權毅攝）



主辦單位見人潮超乎預期，趕緊在現場喊話，要粉絲千萬不要推擠暴動、車站上方民眾也千萬別緊靠玻璃帷幕，就怕出意外，所幸，現場粉絲都算理性配合，沒出意外。台鐵也趕緊指引要搭車民眾，從電梯進出車站。

3點44分，頑童搭乘保母車到場，一下車馬上引起大批粉絲尖叫，也因活動已經延遲，頑童沒多做休息，直接登台連唱多首歌曲，包含《兄弟們要進城》、《OGS》、《辣台妹》、《幹大事》等等，約半小時演唱，讓現場眾多粉絲邊聽邊拍，幾乎每個人都高舉手機捕捉畫面，相當興奮。