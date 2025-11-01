特斯拉坐不下...十億女星出手了！　為草泥馬買新車：富養寵物

記者蔡琛儀／台北報導

財富女神王宥忻家中飼養許多寵物，這次特別為草泥馬「萌獸麥可」換了市價60多萬元的全新廂型車，她笑說：「麥可長大了，特斯拉真的坐不下，想換一台能改造成露營車、擁有浪漫大空間的車款。」

▲王宥忻為羊駝麥可換新車。（圖／《女神愛啪啪 IPAPA》提供）

首次坐上新車時，麥可雖然顯得有些陌生和緊張，但寬敞的空間讓牠很快放鬆，還乖乖地坐著享受車程。王宥忻笑著說：「看得出來牠很開心，像是有了自己的移動小別墅一樣。」

這次為愛寵換車，王宥忻也希望傳遞「富養寵物、愛的投資」理念，她舉例：「平時帶著羊駝麥可出門，總是引起滿滿的回頭率。有次出門拍攝宣傳照時，麥可一路興奮得探出車窗、毛髮隨風飛揚，路人驚呼連連！停紅燈時，不少機車騎士掏出手機拍照。一位小朋友更誤以為牠是『超大隻的狗』，不停拉著媽媽說：『我也要養一隻這種狗。』。」

▲王宥忻為羊駝麥可換新車。（圖／《女神愛啪啪 IPAPA》提供）

而她每回帶著麥可買飲料總是會被店員認出：「妳的羊駝太可愛了！」結果對方直接幫她升級大杯，王宥忻開心表示：「那天我才發現，麥可真的有神奇的療癒能量，走到哪裡都能讓人微笑、氣氛變好，牠就是行走的幸福磁場。」