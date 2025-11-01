柳俊烈「調整行程」出席《請回答1988》10周年！　1招避碰惠利

記者張筱涵／綜合報導

韓劇《請回答1988》邁入播出10週年，節目組特別籌備紀念內容，並邀請主要演員重聚。原本傳出將缺席的男主角之一柳俊烈，經調整行程後確認參與部分拍攝。

據韓媒《體育朝鮮》報導，tvN相關人士證實：「柳俊烈雖無法全程參與江原道的MT（團體旅行）拍攝，但他特別為《請回答1988》10週年紀念內容調整時間，參與了部分錄製。」

《請回答1988》是tvN代表性的經典作品之一，10週年特輯由製作團隊「Egg is Coming」籌劃，節目內容包括主要演員前往江原道的MT活動與家庭單元拍攝。據悉，約有15名演員一同參與，其中包括導演申元浩與女主角惠利。

由於柳俊烈與惠利曾因《請回答1988》戲假成真，於2017年公開戀情，2023年11月宣布分手，因此這次「是否會再度同場」成為焦點。不過，韓媒《OSEN》引述製作相關人士指出：「柳俊烈僅抽空錄製開場畫面，與惠利並未見面或同場拍攝。」

柳俊烈近來正投入新劇《田鼠》的拍攝，因此無法參加完整的MT行程，但仍以特別錄製的方式參與紀念節目。《請回答1988》自2015年底播出以來，被譽為韓國電視劇的國民級作品，劇中演員包括柳俊烈、惠利、朴寶劍、高庚杓、李惠利、柳惠英等人，至今仍深受觀眾懷念。此次10週年特輯的拍攝消息曝光後，再度喚起劇迷滿滿回憶。