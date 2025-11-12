MyVideo年末鉅獻！超強卡司《人浮於愛》與《監所男子囚生記》雙劇壓軸

娛樂中心／綜合報導

MyVideo震撼彈！台灣大哥大旗下影音平台MyVideo於年末推出兩部原創強檔《人浮於愛》與《監所男子囚生記》，以超強卡司與深刻題材為年度畫下完美句點，展現其持續深耕華語影視內容的決心。

▲▼MyVideo年末鉅獻《人浮於愛》與《監所男子囚生記》雙劇壓軸。（圖／公關提供）

首先登場的是由台灣大哥大共同出品，改編自侯文詠暢銷長篇小說的都會愛情大戲《人浮於愛》。侯文詠不僅親自操刀擔任監製兼編劇，更將其犀利幽默的筆觸，轉化為螢幕上的動人故事。10月25日起，MyVideo將於每週六首播，首兩集更提供免費觀看，讓所有影迷搶先體驗這場情感風暴！

影集《人浮於愛》改編自知名作家侯文詠長篇小說，由導演徐輔軍執導，集結邵雨薇、宋芸樺、楊祐寧、簡嫚書、范少勳等重磅卡司正式曝光，以愛情是選擇彼此，而非依附彼此，單點隨選的自由靈魂，自主去愛的想望為故事主軸，相當吸引觀眾目光。

▲▼《人浮於愛》改編自侯文詠暢銷長篇小說。（圖／高雄電影節提供）

緊接著，另一部令人耳目一新的職人喜劇《監所男子囚生記》也將在MyVideo熱鬧登場。這部影集以鮮少被觸及的監所管理員為題材，透過輕鬆幽默的手法，揭開高牆內外的酸甜苦辣。11月15日起，MyVideo同樣在每週六首播、提供首兩集免費觀看。

《監所男子囚生記》故事圍繞一群菜鳥管理員與形形色色的收容人之間發生的爆笑又溫馨的日常，展現他們在看似嚴肅的環境中，如何面對工作挑戰、人際關係與自我成長。其獨特的題材設定與充滿火花的卡司陣容，預計將掀起一波觀劇熱潮。

▲▼職人喜劇《監所男子囚生記》。（圖／壹壹影業提供）

除了這兩部年末壓軸強檔，MyVideo平台上擁有豐富多元的內容，從最新的院線電影到廣受好評的各式劇集，應有盡有。例如熱度居高不下的古裝宮鬥劇《宴遇永安》，以及全球劇迷心中的經典英劇《新世紀福爾摩斯》等。此外，也提供海量的優質兒童內容，如《妙妙犬布麗》與《阿奇幼幼園》等，讓孩子們在安全有趣的環境中學習成長。

MyVideo近年積極投入原創影集製作，成果有目共睹。今年共同出品的《影后》在金鐘獎勇奪5項大獎，包括「最佳戲劇節目」與「戲劇節目女主角獎」等，展現品牌持續深耕內容實力。今年，MyVideo更連續第6年成為金馬獎官方指定影音平台，11月22日將全程轉播第62屆金馬獎頒獎典禮，邀觀眾一同見證第62屆金馬獎影帝、影后的誕生。

▲▼《影后》勇奪金鐘獎5項大獎。（圖／Netflix提供）