粿粿住王子家被拍到鐵證！徵信社58字發聲：希望雙方都能獲得善解

記者陳芊秀／綜合報導

已婚啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）與王子（邱勝翊）爆發婚外情，近日再被週刊爆料，她被徵信社拍到尚未離婚前，就已住進王子的家中，這也讓丈夫范姜彥豐決定離婚。而范姜彥豐表示見到粿粿婚內出軌「明確證據」，徵信社方的回應也受到關注。

▲粿粿被週刊爆料，徵信社拍到她住進王子家。（圖／翻攝自臉書）

據《NOWnews今日新聞》報導，徵信社執行長謝智博在被問及此事時，僅低調回應：「非常感謝您對這個事情的關注，因為授權的範圍，我們暫時無法對這個事情做出評論，然而希望當事人與對造都能獲得善解的目標是不變的。」這番保留的說詞，也為整起事件留下了更多想像空間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王子陷入不倫風暴，日前發文公開道歉，強調「我不是破壞家庭關係的人，這也不是一段長久隱瞞的情感，更不存在任何不當企圖或預謀」，但也坦言在得知女方協議離婚的過程中，自己從一個單純的傾聽者，漸漸變得太過關心，「雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式。」他誠實認錯地表示：「錯誤就是錯誤，沒有藉口。」文末公開向范姜彥豐、粿粿以及被牽連到的親友道歉。

面對范姜彥豐沉痛控訴「道德淪喪」，粿粿29日回應婚變，「這段婚姻的結束，我一直盡力以理性與誠意溝通。協議談了很久，由於對方提出的離婚金額，超乎了我的負擔，協商破裂及無預警的影片說了許多與事實不符的內容」。她表示會把完整事實清楚整理給大家，「身為一個母親，我會負起該負的責任，不會隱瞞或誤導任何人」。