車銀優軍裝現身APEC現場！英姿秒殺全場…韓網激動：以為在拍電影

記者陳芊秀／綜合報導

南韓「臉蛋天才」車銀優7月入伍，粉絲短時間見不到他登台演出，近日韓網瘋傳目擊車銀優的貼文。原來他昨日（30）為了支援「2025慶州亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議」的活動，在慶州現身。

▲車銀優軍裝現身APEC現場。（圖／翻攝自韓網）

據韓媒報導，車銀優以國防部勤務支援團的身份，身穿陸軍軍服進入活動會場。他直挺挺邁步向前，加上不變的雕刻般外貌、高挑的身材，瞬間吸引全場視線。根據現場目擊者透露，他走進慶州某飯店大廳的瞬間，小巧的臉蛋與完美的比例也十分引人注目。

[廣告]請繼續往下閱讀...

韓網反應激動，輪番留言「還以為是在拍軍事電影」、「軍服原來是這麼帥氣的衣服嗎」、「車銀優本身就是國寶啊」等讚嘆聲接連不斷。部分粉絲也留下了有趣的反應：「BTS的RM負責演說，車銀優負責支援…APEC也在感受K-pop的力量中」。

車銀優於今年7月以陸軍軍樂隊身份入伍，目前正於國防部勤務支援團擔任一等兵服役中。他在訓練所時期曾擔任中隊長訓練兵，並被選為模範訓練兵，正踏實持續著軍中生活。而儘管人在服役，演藝活動仍不間斷，他主演的電影《First Ride》已於29日上映，並預計11月21日將發行迷你二輯《ELSE》。