粿粿傳住進王子家！　閨密簡廷芮遭網點名「留言區置板凳」至今神隱

記者孟育民／台北報導

范姜彥豐公開指控妻子粿粿出軌，對象竟是好友王子（邱勝翊），消息一出，許多人開始深入挖掘兩人在社交平台上的互動，發現王子多次和粿粿有「超出邊界感」的曖昧對話，如今遭週刊爆出粿粿已住進王子家，雖然雙方都尚未回應，但儼然風向不太樂觀。這把火持續延燒，美國行閨蜜簡廷芮同樣遭到網友點名，不過她至今神隱，讓網友在她留言區置板凳。

▲簡廷芮至今神隱。（圖／翻攝自簡廷芮IG）

范姜彥豐指控，粿粿和王子偽裝成好友，私底下卻暗通款曲，更心痛身邊知情的友人都幫忙隱瞞，不知情的反被利用。讓網友把箭靶放到同去美國的晏柔中、楊孟霖、王品澔、簡廷芮、胡釋安等人，認為一夥人都是共犯，范姜彥豐目前也已退追蹤王品澔和簡廷芮。而資深狗仔葛斯齊在社群爆料，西洋出軌團偷吃的不只有一對，雖未指名道姓，但卻引發外界揣測。

▲葛斯齊疑似爆出美國行出軌的不只粿粿、王子 。（圖／翻攝自Facebook／Meigo粿粿）

事實上，王品澔在第一時間透過經紀公司表示，對於范姜彥豐所說的「完全不知情」，經紀公司伊林強調：「品澔去美國主要是去看NBA，而且因為工作很忙，和他們已經有段時間沒聯絡了。」而另一位閨蜜簡廷芮同樣慘遭網友出征，認為她正是范姜彥豐所說的知情之人，甚至懷疑她給老公戴綠帽，不過簡廷芮至今和經紀人都尚未做出回應，如同人間蒸發般。