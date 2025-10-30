粿粿爆早住進王子家！徵信社抓到　范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情

▲粿粿爆出還沒離婚就已經住進王子家。（翻攝自粿粿臉書）

圖文／鏡週刊

范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。

范姜彥豐與粿粿2022年結婚，夫妻倆經常在社群放閃，卻沒想到今年5月爆出婚姻危機，面對外界質疑，兩人始終沒有證實，但關於兩人婚姻出狀況早已在圈內悄悄傳開。而昨（29日）范姜彥豐公開長達9分鐘影片，控訴老婆粿粿婚內出軌，影片中范姜彥豐指有看到粿粿明確出軌證據，口中的證據，就是就是看到王子和粿粿的「照片」。

▲粿粿婚內出軌王子，與范姜彥豐昔日恩愛模樣不再。（翻攝自范姜彥豐臉書）

據悉，粿粿自美國行結束後返台，經常不在家，以往恩愛夫妻模樣，卻形同陌路，一開始范姜彥豐還試圖挽回婚姻，但粿粿不是早出晚歸，就是天亮才回家，最後乾脆不回家，在自知無力挽回婚姻情況下，才決定協商離婚。

知情人士也透露，范姜彥豐之所以會決定協商離婚，就是有徵信社拍到粿粿在還沒辦完離婚手續，就已經住進王子家中！讓范姜彥豐心碎，決定離婚。



