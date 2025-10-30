粿粿婚內出軌王子「早有知情人士」　2個月前在網路爆料：有證據

▲粿粿、王子。（圖／翻攝自王子IG）



記者鄒鎮宇／綜合報導

男星范姜彥豐於昨（29）日公開指控，妻子粿粿在婚姻期間出軌王子邱勝翊。王子隨即發文道歉，坦承與粿粿的關係「超過朋友界線」，此舉迅速引爆網路輿論。沒想到，有網友2個月前就在網路上爆料此事。

早在事件爆發前，一名網友在YouTube節目《小姐不熙娣》8月1日上傳的一集「粿粿婚姻亮紅燈？夫妻社群0互動藏玄機？」下留言，質疑粿粿「在甜美的外表下，做出背叛婚姻、背叛家庭、出軌好友這樣惡劣的事」、「粿民女神出軌後還有人會稱他為女神嗎？哎…真的太扯…」，甚至呼籲媒體揭露真相。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼粿粿婚內出軌王子，知情人士2個月前就在網路爆料。（圖／翻攝小姐不熙娣YouTube）



當時，粿粿的粉絲反駁，認為「沒證據就在那邊隨便亂造謠、隨便亂揣測」，而爆料網友則回應「那如果說有證據的話你會信嗎？」雙方爭論一度膠著。

隨著范姜彥豐親自揭露事件，許多網友回頭查看過去的留言，驚訝於有人早已預先爆料。部分意見認為：「男方有人一定早已想打抱不平」、「應該是他們身邊友人的小號」，也有網友稱此為「神預言」，紛紛留言「朝聖」、「厲害」。