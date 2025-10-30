串流收視週榜／陸劇《入青雲》完結爆好評！日本2動畫憑1關鍵圈台粉

記者陳芊秀／綜合報導

10月陸劇不斷推出新作，其中古裝仙俠劇《入青雲》即使在播畢後，收視市佔率持續居所有新劇之冠！另外日韓合拍劇《浪漫匿名者》在Netflix全球榜上升至排名第3。還有日本兩大人氣動畫《擁有超常技能的異世界流浪美食家》、《間諜家家酒》再掀追看潮，《ETtoday星光雲》與大家一起關心最新一週串流收視排行。

短劇《盛夏芬德拉》重返冠軍

▲短劇《盛夏芬德拉》在台灣已經連續4週收視名列前茅。（圖／翻攝自小紅書）

直式短劇《盛夏芬德拉》在台灣iQIYI已經連續4週在短劇榜名列前茅，上週居第2後，最新一週重返短劇榜收視冠軍，同時在大陸紅果短劇平台宣布播放量突破30億。該劇被視為今年短劇圈的神劇之一，來自知名製作公司「馬廄製片廠」出品，由劉蕭旭、郭宇欣主演，描述兩家聯姻下的男女，在不知不覺中萌生情愫的過程，打破短劇快節奏、灑狗血的必備公式，細膩交代主角的感情變化，也成功擄獲台灣觀眾的心。

間諜家家酒 VS 異世界流浪美食家

▲《間諜家家酒》、《擁有超常技能的異世界流浪美食家》都有可愛角色登場。（圖／翻攝自X）

台灣10月最熱的日本動畫，當屬《間諜家家酒》與《擁有超常技能的異世界流浪美食家》，前者已經邁入第3季，後者則是推出第2季。《間諜家家酒》描述3個各自不同原因組成家庭的間諜員、殺手與能讀出人心的小女孩，不知不覺中像家人般真正相處的溫馨故事，第3季首度敘述男主角黃昏的過去，經歷戰爭的悲傷過程令不少動漫迷淚崩，安妮亞可愛的表情依舊深受台粉喜愛；而《異世界流浪美食家》的兩大從魔緋爾、史伊跟著主角冒險、嘗美食，第2季再增加一個從魔「小多拉」，兩部動畫雖然劇情截然不同，共同點是都有可愛超萌的角色登場，大圈粉絲。《異世界流浪美食家》在Netflix台灣排行第3、Hami Video與KKTV排第5、MyVideo排第8，《間諜家家酒》在Netflix台灣週排行第7、Hami Video第9、MyVideo排第10。

▲《間諜家家酒》安妮亞表情被台灣動漫迷當梗圖收藏。（圖／翻攝自X）

▲《擁有超常技能的異世界流浪美食家》從魔「史伊」可愛圈粉。（圖／翻攝自X）



日韓合拍劇又一傑作《浪漫匿名者》

▲《浪漫匿名者》在Netflix全球榜上升至排名第3。（圖／Netflix）

日劇《浪漫匿名者》由日韓共同合作，由小栗旬、韓孝周、中村友理、赤西仁主演，劇集於10月16日上線，繼上週全球榜第6，最新一週上升至全球第3，在全球31個國家地區都衝進前10名，觀看數（Views）累計達470萬。該劇描述無法碰觸他人的男主角，邂逅一位無法直視他人的女性後，兩人逐漸克服心理障礙並且萌生愛意的過程。劇集來自日韓兩地頂尖影視工作者的合作，韓孝周凍齡美貌、小栗旬飾演型男社長，加上18年沒有接演日劇的赤西仁，讓劇集充滿討論度。

▲《浪漫匿名者》全球31個國家地區都進入熱門TOP10。（圖／翻攝自Netflix）

結局狂獲好評《入青雲》

▲《入青雲》結局爆好評，豆瓣開分7.0。（圖／翻攝自微博）

仙俠陸劇《入青雲》成為10月檔的驚喜之作！該劇由侯明昊、盧昱曉主演，改編自作家白鷺成雙的同名小說，以青雲大會為故事主要背景，描述堯光山太子「明獻」其實是女兒身「明意」，長年化作男子出戰青雲大會，某一次卻身中奇毒，敗給極光淵的最強鬥者「紀伯宰」，為了解毒以及追查遭迫害的真相，變回女身接近紀伯宰，卻意外萌生真愛。該劇已於10月26日播畢，隨後有《暗河傳》、《水龍吟》、《天地劍心》等大劇開播，《入青雲》仍深獲大陸觀眾好評，連續4天雲合收視市占率第一，在口碑網站豆瓣開分7.0，超越平均及格分6，口碑與收視令人刮目相看。同時陸網給予結局高評價，也是劇集播畢後持續維持收視熱度的原因之一。該劇在台灣Netflix週排行第9名，目前集數還在更新中。

▲《入青雲》收視戰報完結了還在更新。（圖／翻攝自微博）

【台灣9串流平台收視】

Disney+／韓劇TOP3《宇宙Marry Me？》《暴風圈》《濁流之爭》

▲Disney+前3名韓劇。（圖／翻攝自Disney+臉書）

friDay影音／韓綜《Running Man》重返冠軍

▲friDay影音收視週榜（10/20-10/26）。（圖／friDay影音提供）

Hami Video／日動畫《流浪美食家》第3

▲Hami Video收視週榜（10/20-10/26）。（圖／Hami Video提供）

iQIYI／《一笑隨歌》霸榜3週，《盛夏芬德拉》重返第一

▲iQIYI收視週榜（10/20-10/26）。（圖／iQIYI提供）

KKTV／《有本事換你來做啊！》霸榜冠軍3週

▲KKTV收視週榜（10/20-10/26）。（圖／KKTV提供）

LINE TV／《水龍吟》上線衝第2

▲LINE TV收視週榜（10/20-10/26）。（圖／LINE TV提供）

MyVideo／《人浮於愛》開播登頂

▲MyVideo收視週榜（10/20-10/26）。（圖／MyVideo提供）

Netflix／《異世界流浪美食家》衝第3

▲Netflix收視週榜（10/20-10/26）。（圖／Netflix）

公視+／金鐘效應《聽海湧》奪冠《什麼都沒有雜貨店》衝第4

▲公視+收視週榜（10/20-10/26）。（圖／公視+提供）