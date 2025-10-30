ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

王子粿粿「9段調情對話」曝光！
晚間有感降溫「雨連下5天」
蔡阿嘎曬5合照「同框對象」都出事
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

粿粿 范姜彥豐 王子 晏柔中 蔡瑞雪 坣娜 坤達 柯佳嬿

串流收視週榜／陸劇《入青雲》完結爆好評！日本2動畫憑1關鍵圈台粉

記者陳芊秀／綜合報導

10月陸劇不斷推出新作，其中古裝仙俠劇《入青雲》即使在播畢後，收視市佔率持續居所有新劇之冠！另外日韓合拍劇《浪漫匿名者》在Netflix全球榜上升至排名第3。還有日本兩大人氣動畫《擁有超常技能的異世界流浪美食家》、《間諜家家酒》再掀追看潮，《ETtoday星光雲》與大家一起關心最新一週串流收視排行。

短劇《盛夏芬德拉》重返冠軍

▲▼人氣短劇《好一個乖乖女》《盛夏芬德拉》《家裡家外》《太奶奶》《念念有詞》《請君入我懷》。（圖／翻攝自小紅書）

▲短劇《盛夏芬德拉》在台灣已經連續4週收視名列前茅。（圖／翻攝自小紅書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

直式短劇《盛夏芬德拉》在台灣iQIYI已經連續4週在短劇榜名列前茅，上週居第2後，最新一週重返短劇榜收視冠軍，同時在大陸紅果短劇平台宣布播放量突破30億。該劇被視為今年短劇圈的神劇之一，來自知名製作公司「馬廄製片廠」出品，由劉蕭旭、郭宇欣主演，描述兩家聯姻下的男女，在不知不覺中萌生情愫的過程，打破短劇快節奏、灑狗血的必備公式，細膩交代主角的感情變化，也成功擄獲台灣觀眾的心。

間諜家家酒 VS 異世界流浪美食家

▲▼《間諜家家酒》《擁有超常技能的異世界流浪美食家》。（圖／翻攝自X）

▲《間諜家家酒》、《擁有超常技能的異世界流浪美食家》都有可愛角色登場。（圖／翻攝自X）

台灣10月最熱的日本動畫，當屬《間諜家家酒》與《擁有超常技能的異世界流浪美食家》，前者已經邁入第3季，後者則是推出第2季。《間諜家家酒》描述3個各自不同原因組成家庭的間諜員、殺手與能讀出人心的小女孩，不知不覺中像家人般真正相處的溫馨故事，第3季首度敘述男主角黃昏的過去，經歷戰爭的悲傷過程令不少動漫迷淚崩，安妮亞可愛的表情依舊深受台粉喜愛；而《異世界流浪美食家》的兩大從魔緋爾、史伊跟著主角冒險、嘗美食，第2季再增加一個從魔「小多拉」，兩部動畫雖然劇情截然不同，共同點是都有可愛超萌的角色登場，大圈粉絲。《異世界流浪美食家》在Netflix台灣排行第3、Hami Video與KKTV排第5、MyVideo排第8，《間諜家家酒》在Netflix台灣週排行第7、Hami Video第9、MyVideo排第10。

▲▼《間諜家家酒》安妮亞。（圖／翻攝自X）

▲《間諜家家酒》安妮亞表情被台灣動漫迷當梗圖收藏。（圖／翻攝自X）

▲▼《擁有超常技能的異世界流浪美食家》從魔史伊。（圖／翻攝自X）

▲《擁有超常技能的異世界流浪美食家》從魔「史伊」可愛圈粉。（圖／翻攝自X）

日韓合拍劇又一傑作《浪漫匿名者》

▲▼《浪漫匿名者》在Netflix全球榜上升至排名第3。（圖／Netflix）

▲《浪漫匿名者》在Netflix全球榜上升至排名第3。（圖／Netflix）

日劇《浪漫匿名者》由日韓共同合作，由小栗旬、韓孝周、中村友理、赤西仁主演，劇集於10月16日上線，繼上週全球榜第6，最新一週上升至全球第3，在全球31個國家地區都衝進前10名，觀看數（Views）累計達470萬。該劇描述無法碰觸他人的男主角，邂逅一位無法直視他人的女性後，兩人逐漸克服心理障礙並且萌生愛意的過程。劇集來自日韓兩地頂尖影視工作者的合作，韓孝周凍齡美貌、小栗旬飾演型男社長，加上18年沒有接演日劇的赤西仁，讓劇集充滿討論度。

▲▼《浪漫匿名者》在Netflix全球榜上升至排名第3。（圖／翻攝自Netflix）

▲《浪漫匿名者》全球31個國家地區都進入熱門TOP10。（圖／翻攝自Netflix）

結局狂獲好評《入青雲》

▲▼《入青雲》豆瓣開分7.0。（圖／翻攝自微博）

▲《入青雲》結局爆好評，豆瓣開分7.0。（圖／翻攝自微博）

仙俠陸劇《入青雲》成為10月檔的驚喜之作！該劇由侯明昊、盧昱曉主演，改編自作家白鷺成雙的同名小說，以青雲大會為故事主要背景，描述堯光山太子「明獻」其實是女兒身「明意」，長年化作男子出戰青雲大會，某一次卻身中奇毒，敗給極光淵的最強鬥者「紀伯宰」，為了解毒以及追查遭迫害的真相，變回女身接近紀伯宰，卻意外萌生真愛。該劇已於10月26日播畢，隨後有《暗河傳》、《水龍吟》、《天地劍心》等大劇開播，《入青雲》仍深獲大陸觀眾好評，連續4天雲合收視市占率第一，在口碑網站豆瓣開分7.0，超越平均及格分6，口碑與收視令人刮目相看。同時陸網給予結局高評價，也是劇集播畢後持續維持收視熱度的原因之一。該劇在台灣Netflix週排行第9名，目前集數還在更新中。

▲▼《入青雲》《間諜家家酒》《擁有超常技能的異世界流浪美食家》。（圖／翻攝自X、微博）

▲《入青雲》收視戰報完結了還在更新。（圖／翻攝自微博）

【台灣9串流平台收視】

Disney+／韓劇TOP3《宇宙Marry Me？》《暴風圈》《濁流之爭》

▲▼Disney+前3名韓劇。（圖／翻攝自Disney+臉書）

▲Disney+前3名韓劇。（圖／翻攝自Disney+臉書）

friDay影音／韓綜《Running Man》重返冠軍

▲▼friDay影音收視週榜（10/20-10/26）。（圖／friDay影音提供）

▲friDay影音收視週榜（10/20-10/26）。（圖／friDay影音提供）

Hami Video／日動畫《流浪美食家》第3

▲▼Hami Video收視週榜（10/20-10/26）。（圖／Hami Video提供）

▲Hami Video收視週榜（10/20-10/26）。（圖／Hami Video提供）

iQIYI／《一笑隨歌》霸榜3週，《盛夏芬德拉》重返第一

▲▼iQIYI收視週榜（10/20-10/26）。（圖／iQIYI提供）

▲iQIYI收視週榜（10/20-10/26）。（圖／iQIYI提供）

KKTV／《有本事換你來做啊！》霸榜冠軍3週

▲▼KKTV收視週榜（10/20-10/26）。（圖／KKTV提供）

▲KKTV收視週榜（10/20-10/26）。（圖／KKTV提供）

LINE TV／《水龍吟》上線衝第2

▲▼LINE TV收視週榜（10/20-10/26）。（圖／LINE TV提供）

▲LINE TV收視週榜（10/20-10/26）。（圖／LINE TV提供）

MyVideo／《人浮於愛》開播登頂

▲▼MyVideo收視週榜（10/20-10/26）。（圖／MyVideo提供）

▲MyVideo收視週榜（10/20-10/26）。（圖／MyVideo提供）

Netflix／《異世界流浪美食家》衝第3

▲▼Netflix收視週榜（10/20-10/26）。（圖／Netflix）

▲Netflix收視週榜（10/20-10/26）。（圖／Netflix）

公視+／金鐘效應《聽海湧》奪冠《什麼都沒有雜貨店》衝第4

▲▼公視+收視週榜（10/20-10/26）。（圖／公視+提供）

▲公視+收視週榜（10/20-10/26）。（圖／公視+提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

Disney+iQIYIKKTVfriDay影音LINE TV愛奇藝MyVideoHami VideoNetflix公視+短劇

推薦閱讀

王子、粿粿出手了！「被抓包貼文消失」她還退追1人 網全截圖：心虛嗎

王子、粿粿出手了！「被抓包貼文消失」她還退追1人 網全截圖：心虛嗎

6小時前

徵信社開第1槍打臉王子粿粿！「絕對可以支持范姜」　談判內幕曝光

徵信社開第1槍打臉王子粿粿！「絕對可以支持范姜」　談判內幕曝光

6小時前

晏柔中全目睹粿粿、王子沒邊界互動！遭網轟「共犯」　范姜彥豐出面發聲

晏柔中全目睹粿粿、王子沒邊界互動！遭網轟「共犯」　范姜彥豐出面發聲

9小時前

范姜彥豐爆討1200萬封口！「王子拒付急切割」　粿粿沒錢付不起

范姜彥豐爆討1200萬封口！「王子拒付急切割」　粿粿沒錢付不起

3小時前

王子調情粿粿！「加1顆糖粿」超色歌詞藏秘密　網轟：公開戴范姜綠帽

王子調情粿粿！「加1顆糖粿」超色歌詞藏秘密　網轟：公開戴范姜綠帽

6小時前

粿粿3年前答應求婚照被挖！王子「真實反應全被截圖」網：細思極恐

粿粿3年前答應求婚照被挖！王子「真實反應全被截圖」網：細思極恐

10/29 13:57

王子偷吃粿粿早露餡！「2障眼手法」全命中　網扒證據影片：太恐怖

王子偷吃粿粿早露餡！「2障眼手法」全命中　網扒證據影片：太恐怖

8小時前

坤達離開《玩很大》暫休　代班人選出爐竟是他

坤達離開《玩很大》暫休　代班人選出爐竟是他

10/29 14:33

粿粿搭摩天輪「曖昧一舉動被抓包」！只和王子穿情侶裝…網傻眼：超明顯

粿粿搭摩天輪「曖昧一舉動被抓包」！只和王子穿情侶裝…網傻眼：超明顯

5小時前

獨家／捲偷吃粿粿風波！王子遭爆2月和席惟倫同遊日本　感情掀關注

獨家／捲偷吃粿粿風波！王子遭爆2月和席惟倫同遊日本　感情掀關注

19小時前

蔡瑞雪聲援范姜彥豐！開砲粿粿出軌「自揭心碎傷疤」　他感激發聲了

蔡瑞雪聲援范姜彥豐！開砲粿粿出軌「自揭心碎傷疤」　他感激發聲了

18小時前

王子IG問粿粿「對啪啪啪情有獨鐘？」 私下暱稱曝光：什麼事都一起

王子IG問粿粿「對啪啪啪情有獨鐘？」 私下暱稱曝光：什麼事都一起

10/29 15:14

熱門影音

范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！

范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！
劉亦菲走秀一半「手鍊突斷開」 「淡定抓住」臨場反應滿分

劉亦菲走秀一半「手鍊突斷開」 「淡定抓住」臨場反應滿分
峮峮錄《飢餓》跟啦啦隊練習重疊　王仁甫:可以一起同歡XD

峮峮錄《飢餓》跟啦啦隊練習重疊　王仁甫:可以一起同歡XD
邵雨薇限時動態

邵雨薇限時動態
遭指「戴大S骨灰項鍊」開唱！ 范瑋琪曬律師聲明：完全失實

遭指「戴大S骨灰項鍊」開唱！ 范瑋琪曬律師聲明：完全失實
梁朝偉不會管劉嘉玲穿搭　她笑：一管就散，別管我

梁朝偉不會管劉嘉玲穿搭　她笑：一管就散，別管我
鄧紫棋唱到一半褲子開了　上熱搜笑喊：全都是泡沫

鄧紫棋唱到一半褲子開了　上熱搜笑喊：全都是泡沫
謝展榮18歲就靠自己　怨爸爸謝祖武：滿狠的！

謝展榮18歲就靠自己　怨爸爸謝祖武：滿狠的！
范少勳19歲當兵！抽中海軍陸戰隊　後轉儀隊「退伍成楊謹華保鑣」

范少勳19歲當兵！抽中海軍陸戰隊　後轉儀隊「退伍成楊謹華保鑣」
鬼鬼聞王子介入粿粿婚姻　認「跟棒棒堂很少聯絡」

鬼鬼聞王子介入粿粿婚姻　認「跟棒棒堂很少聯絡」
篤定楊謹華會得金鐘影后！ 楊祐寧要她頒影帝「黑箱」XD

篤定楊謹華會得金鐘影后！ 楊祐寧要她頒影帝「黑箱」XD
梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝

梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝
范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

神童.銀赫自認在SJ打架「排第四」！XD　邀大家上擂台...圭賢：厲旭會「直擊要害」

神童.銀赫自認在SJ打架「排第四」！XD　邀大家上擂台...圭賢：厲旭會「直擊要害」

孫藝真曝「兒子像她」連主持人都驚豔　讚玄彬是「神隊友」吃剩飯也不抱怨XD

孫藝真曝「兒子像她」連主持人都驚豔　讚玄彬是「神隊友」吃剩飯也不抱怨XD

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

粿粿「難忍范姜彥豐臭屁」氣提分手　為賴床規劃行程…他嗆：也是放屁XD

粿粿「難忍范姜彥豐臭屁」氣提分手　為賴床規劃行程…他嗆：也是放屁XD

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

看更多

【鴕鳥本人都沒這麼像】萬聖節最狂的百元鴕鳥！唯一缺點是費腰XD

即時新聞

剛剛
剛剛
21分鐘前23

NewJeans一審慘敗！法院認定合約仍有效　五人恐「無限期冷凍」

28分鐘前0

玩遊戲過關！粿粿衝上前「抱住曹佑寧」　全看傻：超沒邊界感

38分鐘前10

葛仲珊淡出演藝圈7年！　強勢宣告回歸「年底有喜了」

39分鐘前52

直擊／才新婚10天！Lulu當眾突喊「我懷孕了」　陳漢典樂歪：等這天很久了

44分鐘前10

薔薔代班《不熙娣》！放話收視公約「三點全都露」　吳姍儒被玩壞現場崩潰

58分鐘前0

開賣一週！婁峻碩《RECHARGE》吉隆坡巡演喊卡　經紀公司曝原因

1小時前30

細看3年前合照「王子不只拿綠帽」　Cheap驚喊：無數男人的陰影

1小時前1127

王子不倫粿粿形象大翻車！　主辦緊急「取消上海演唱會」

1小時前1227

王子粿粿「9段調情對話」完整曝光！1年半前早開始　公然聊色：啪啪啪

1小時前3

上節目被考北韓首都「粿粿脫口南韓」！1反應網嘆：無感變反感

讀者迴響

熱門新聞

  1. 王子、粿粿出手了！
    6小時前3048
  2. 徵信社開第1槍打臉王子粿粿！「絕對可以支持范姜」
    6小時前3825
  3. 晏柔中目睹粿粿、王子沒邊界互動！遭網轟「共犯」　范姜彥豐出面發聲
    9小時前169
  4. 范姜彥豐爆討1200萬封口！「王子拒付急切割」
    3小時前4072
  5. 王子調情粿粿！「加1顆糖粿」超色歌詞藏秘密
    6小時前1819
  6. 粿粿3年前答應求婚照被挖！
    10/29 13:572010
  7. 王子偷吃粿粿早露餡！「2障眼手法」全命中
    8小時前2616
  8. 坤達離開《玩很大》暫休　代班人選出爐竟是他
    10/29 14:331819
  9. 粿粿搭摩天輪「曖昧一舉動被抓包」！
    5小時前1218
  10. 獨家／王子遭爆2月和席惟倫同遊日本　
    19小時前3057
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合