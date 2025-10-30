洪榮宏罕見爆哭！　95歲恩師中風失語...「師徒重逢」超激動

▲ 洪榮宏探望恩師陳木，場面溫馨。（圖／阿爾發音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

金曲歌王洪榮宏近來低調探訪95歲恩師陳木，陳木當年慧眼識才，為他開啟歌手之路的伯樂，陳木不僅是專業理髮師，曾與知名歌王組團，更創作過經典對唱金曲，然而歲月無情，陳木幾年前中風失語，連家人都難辨，沒想到一見洪榮宏，雖語意含糊，卻清楚喊出其名，讓這位鐵漢歌王當場淚崩。

▲高齡95歲的陳木看見愛徒洪榮宏相當激動。（圖／阿爾發音樂提供）



陳木的老家位於巷弄，是一間充滿古早味的理髮店，也是洪榮宏夢想起飛的地方，當年陳木發現洪榮宏極具歌唱天分，除了引薦他進入音樂公司，還親自教導歌唱技巧，在洪榮宏的歌手生涯中擔任不可或缺的角色。

當天洪榮宏抵達時，恰巧遇見由陪同人員散步回家的恩師，高齡的陳木看見久違的愛徒立刻露出笑容，顫巍巍地揮手示意，最令人動容的是，老師緊緊拉住洪榮宏的衣角不放，那份穿越病痛、超越言語的情感，讓洪榮宏瞬間潰堤，熱淚盈眶。

洪榮宏動情地說：「這種感動，比唱一場萬人演唱會、比百萬張唱片的銷量都還刻骨銘心！」在這棟五十年未變的老屋裡，仍擺放著舊式唱盤與兩人當年的合照，無聲見證這段「舊情綿綿」的深厚師徒情誼。

當年陳木將洪榮宏引薦至一家唱片公司，讓他灌錄多首歌曲，其中包含締造百萬銷售的經典名曲《北國之春》。值得一提的是，一位知名天后曾是洪榮宏的同門師妹，也由該公司發行專輯出道。洪榮宏表示，這次與恩師重逢讓他更堅定對歌唱的信念，未來也將持續以歌聲回報師恩。2026洪榮宏《舊情綿綿》高雄演唱會現正熱售中，詳情請洽年代售票

