王子隊友「老婆該不會有別人了」被說蹭話題！敖犬急示主權：她很乖

王子（邱勝翊）29日被范姜彥豐公開點名介入他與粿粿的婚姻，引發社會譁然。沒想到，昔日隊友敖犬當晚和妻子發發上傳的一支影片中，業配腳本就提到「老婆最近常常不在家」，引來部分網友留言「有蹭上這波話題」，但夫妻倆也隨即親上火線回應了。

▲敖犬29日上傳的影片意外符合時事。



合作影片中除了提到「老婆最近常常不在家」，敖犬還說發發最近講電話的感覺也怪怪的，讓他不禁懷疑「該不會有別人了吧」，意外呼應當天的時事話題。

▲敖犬在業配腳本中懷疑老婆是否有別人。



看到有網友留言「小心她是打給王子」時，敖犬立刻宣示主權，「發發是我老婆，她只會打給我，很乖。」但被說業配影片的上線時間很蹭時事時，發發哭笑不得地解釋，並沒有要蹭，「合作影片是兩週前就拍完了，10/2就已經訂好了發佈日期，我們只是在完成工作。」

▲▼敖犬在留言區霸氣宣示主權，發發也澄清並沒有蹭話題。



事實上，面對范姜彥豐的指控，王子事後先在社群網站澄清，並未介入他人婚姻，「我不是破壞家庭關係的人，這也不是一段長久隱瞞的情感，更不存在任何不當企圖或預謀。」但他坦言是在得知女方協議離婚的過程中，自己從一個單純的傾聽者，漸漸變得太過關心，「雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式。」他誠實認錯地表示：「錯誤就是錯誤，沒有藉口。」

▲▼王子被范姜彥豐指控介入他和粿粿的婚姻。


