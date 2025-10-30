粿粿出軌證據有望求償3000萬？律師「徵信社餅畫太大」揭真實數字

記者陳芊秀／綜合報導

男星范姜彥豐昨日（29）痛訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，隨後王子發文公開道歉。有網友翻出「徵信執行長」謝智博在Podcast節目提及為名人抓出軌，並提及要求償3000萬，不過此數字令律師李怡貞發文：「不是徵信社餅畫太大就是訊息有落差。」

▲范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌，強調見到明確出軌證據。（圖／翻攝自IG）

「徵信執行長」謝智博在節目透露，經手一起案件當事人都是演藝人員，委託人被老婆出軌，小王去大陸拍戲、開演唱會，能夠談的離婚金額相對高，有望談到3000萬賠償。而范姜彥豐昨日拍影片控訴粿粿婚內出軌，王子發文道歉，外界聯想到節目內容與3人有關。

律師李怡貞認為，外遇要求償3000萬，「不是徵信社餅畫太大就是訊息有落差，這種數字應該是夢裡會有」，而且新聞已經報導，「王子公主都沒在怕了」。她認為「如果證據只有聊騷，侵害配偶權請求30萬都還要看有沒有機會」，而她文末表示，「聽說粿粿外遇在先，如果被發現外遇發誓不認還試圖協商離婚要騙配偶放棄剩餘財產分配請求，這點就真的過份了捏」。

▲律師李怡貞發文。（圖／翻攝自臉書）

接著李怡貞又留言：「好好訴訟，該分財產好好分，該離婚就離婚，該賠償就賠償呀。還是啦啦隊其實很好賺？ 可以剩餘財產分配請求3000萬？」