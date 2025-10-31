BTS RM登APEC成K-pop第一人　告白：是A.R.M.Y讓世界聽見我們

記者羅堉菡／綜合報導

防彈少年團（BTS）隊長RM（金南俊）本月29日登上亞太經濟合作會議企業領袖峰會（APEC CEO Summit）舞台，成為首位在該峰會發表主題演說的韓國藝人，他以多元食材混合的「韓式拌飯」比喻K-POP的包容與融合力量。RM也表示，是A.R.M.Y打破文化的高牆、跨國界語言的隔閡。

▲BTS 隊長RM登APEC發表主題演講。（圖／翻攝自IG／RM）



RM以全英文演講探討「APEC地區的文化創意產業與文化的軟實力」，並在慶州藝術殿堂發表演說時表示，K-POP的力量在於「突破邊界、情感連結」，能夠讓不同文化背景的人們透過音樂產生共鳴。他說「想把K-POP比喻為韓式拌飯，韓式拌飯是韓國的傳統料理，將米飯放上蔬菜、肉類與調味料，均勻攪拌在一起。」

▲RM分享十年前剛出道時被問韓國在哪裡。（圖／翻攝自Facebook／BTS）



RM也在演講中回顧BTS出道時的艱辛，當時外界對K-POP並不熟悉，甚至有人問「韓國在哪裡？」，他們必須解釋韓國在哪裡，才能開始談音樂。對此，他特別將焦點放在BTS粉絲A.R.M.Y身上，感性表示，A.R.M.Y就是打破這些跨國界、語言障礙的力量，讓他們的聲音能被聽見，讓這一切變得可能。

RM進一步指出，A.R.M.Y曾被視為「亞洲少數文化的支持者」，如今已成為創造新型社群的粉絲文化。即使在此刻，他們仍以純粹的力量，跨越國界發揮正面影響。RM也表示，A.R.M.Y的包容與凝聚力，成為他的創意靈感來源。

▲BTS RM將K-POP比喻為韓式拌飯。（圖／翻攝自IG／RM）

面對與會的全球企業領袖，RM呼籲各界加強對文化與創意產業的投資與支持，讓他們的創意得以發揮。他期許這股文化創造力能持續在世界各地流動、發光。



RM以一席深具哲理的演說，將韓國流行文化的精神與全球文化交流的價值完美結合，展現了K-POP不僅是娛樂，更是一股推動理解與連結的國際力量。