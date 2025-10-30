ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

Super Junior加碼辦線下簽名會！
出軌的人到底在想什麼？
王子「到范姜彥豐IG」點名粿粿
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

粿粿 范姜彥豐 王子 晏柔中 蔡瑞雪 坣娜 坤達 柯佳嬿

徵信社開第1槍打臉王子粿粿！「絕對可以支持范姜」　談判內幕曝光

記者田暐瑋／綜合報導

范姜彥豐29日痛訴妻子粿粿出軌王子邱勝翊，震驚演藝圈，有網友翻出「徵信執行長」謝智博曾在節目上提過此事，但當時並未公開當事人姓名，如今重新被挖出，意外曝光談判離婚過程，對於網路上有人質疑范姜彥豐可能也不無辜，謝智博也發聲力挺：「絕對可以支持范姜！」

▲謝智博力挺范姜。（圖／翻攝自IG）

▲范姜遭粿粿和王子背叛。（圖／翻攝自IG）

謝智博9月上丹妮婊姐節目時，談到手上處理一起案件的當事人都是演藝人員，提到小王和弟弟都是藝人，且有到大陸開唱等等，各項線索都指向王子。有網友提出朋友遭遇，稱也有男生先劈腿卻裝成受害者，對粿粿出軌一事持觀望態度，謝智博也現身回應：「放心，絕對可以支持范姜，不會有任何問題。」實際行動力挺范姜彥豐。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲謝智博力挺范姜。（圖／翻攝自Threads）

▲謝智博力挺范姜。（圖／翻攝自Threads）

謝智博當時在節目提到，男方夫妻倆都是藝人，委託人被老婆出軌，新聞媒體還沒爆出來，「當事人最害怕談判的過程被大作文章，被攻擊對方的演藝生涯，這個案件對方一定會提起媒體輿論戰，譬如他賺錢沒有老婆多、死要錢。」透露戴綠帽的小王，9月要去中國拍戲、8月要開演唱會，所以能夠談的離婚金額相對高，有望能談到3000萬賠償。

被問到男方對小王的抨擊強嗎？謝智博則說：「因為這位小王形象健康，他的弟弟也是陽光，一直以來都很帥。」更直言兩人確定要離婚，「因為那個女生對老公完全沒尊重可言 。」雖然謝智博全程未提三人名字，但超明顯的線索，如今片段被挖出，讓網友直呼：「太猛了！」

▲謝智博力挺范姜。（圖／翻攝自Threads）

▲謝智博力挺范姜。（圖／翻攝自Threads）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

王子粿粿范姜彥豐

推薦閱讀

晏柔中全目睹粿粿、王子沒邊界互動！遭網轟「共犯」　范姜彥豐出面發聲

晏柔中全目睹粿粿、王子沒邊界互動！遭網轟「共犯」　范姜彥豐出面發聲

3小時前

王子、粿粿出手了！「被抓包貼文消失」她還退追1人 網全截圖：心虛嗎

王子、粿粿出手了！「被抓包貼文消失」她還退追1人 網全截圖：心虛嗎

1小時前

粿粿3年前答應求婚照被挖！王子「真實反應全被截圖」網：細思極恐

粿粿3年前答應求婚照被挖！王子「真實反應全被截圖」網：細思極恐

21小時前

王子偷吃粿粿早露餡！「2障眼手法」全命中　網扒證據影片：太恐怖

王子偷吃粿粿早露餡！「2障眼手法」全命中　網扒證據影片：太恐怖

3小時前

坤達離開《玩很大》暫休　代班人選出爐竟是他

坤達離開《玩很大》暫休　代班人選出爐竟是他

20小時前

蔡瑞雪聲援范姜彥豐！開砲粿粿出軌「自揭心碎傷疤」　他感激發聲了

蔡瑞雪聲援范姜彥豐！開砲粿粿出軌「自揭心碎傷疤」　他感激發聲了

12小時前

獨家／捲偷吃粿粿風波！王子遭爆2月和席惟倫同遊日本　感情掀關注

獨家／捲偷吃粿粿風波！王子遭爆2月和席惟倫同遊日本　感情掀關注

14小時前

《全明星》紅隊接連爆出軌！　網點名2組人開酸：根本台版換乘戀愛

《全明星》紅隊接連爆出軌！　網點名2組人開酸：根本台版換乘戀愛

20小時前

獨／坣娜死因曝光「是胰臟癌」！　低調封鎖死訊親友崩潰

獨／坣娜死因曝光「是胰臟癌」！　低調封鎖死訊親友崩潰

14小時前

粿粿沒洗澡「突襲王子房間」！美國互動被翻出　IG喊話：永遠e起

粿粿沒洗澡「突襲王子房間」！美國互動被翻出　IG喊話：永遠e起

16小時前

王子IG問粿粿「對啪啪啪情有獨鐘？」 私下暱稱曝光：什麼事都一起

王子IG問粿粿「對啪啪啪情有獨鐘？」 私下暱稱曝光：什麼事都一起

19小時前

坣娜病逝老公身旁！　鄭怡悲吐「最後見面」內幕：哭著走出家門

坣娜病逝老公身旁！　鄭怡悲吐「最後見面」內幕：哭著走出家門

15小時前

熱門影音

范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！

范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！
劉亦菲走秀一半「手鍊突斷開」 「淡定抓住」臨場反應滿分

劉亦菲走秀一半「手鍊突斷開」 「淡定抓住」臨場反應滿分
峮峮錄《飢餓》跟啦啦隊練習重疊　王仁甫:可以一起同歡XD

峮峮錄《飢餓》跟啦啦隊練習重疊　王仁甫:可以一起同歡XD
邵雨薇限時動態

邵雨薇限時動態
遭指「戴大S骨灰項鍊」開唱！ 范瑋琪曬律師聲明：完全失實

遭指「戴大S骨灰項鍊」開唱！ 范瑋琪曬律師聲明：完全失實
梁朝偉不會管劉嘉玲穿搭　她笑：一管就散，別管我

梁朝偉不會管劉嘉玲穿搭　她笑：一管就散，別管我
鄧紫棋唱到一半褲子開了　上熱搜笑喊：全都是泡沫

鄧紫棋唱到一半褲子開了　上熱搜笑喊：全都是泡沫
謝展榮18歲就靠自己　怨爸爸謝祖武：滿狠的！

謝展榮18歲就靠自己　怨爸爸謝祖武：滿狠的！
范少勳19歲當兵！抽中海軍陸戰隊　後轉儀隊「退伍成楊謹華保鑣」

范少勳19歲當兵！抽中海軍陸戰隊　後轉儀隊「退伍成楊謹華保鑣」
鬼鬼聞王子介入粿粿婚姻　認「跟棒棒堂很少聯絡」

鬼鬼聞王子介入粿粿婚姻　認「跟棒棒堂很少聯絡」
篤定楊謹華會得金鐘影后！ 楊祐寧要她頒影帝「黑箱」XD

篤定楊謹華會得金鐘影后！ 楊祐寧要她頒影帝「黑箱」XD
梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝

梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝
范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

神童.銀赫自認在SJ打架「排第四」！XD　邀大家上擂台...圭賢：厲旭會「直擊要害」

神童.銀赫自認在SJ打架「排第四」！XD　邀大家上擂台...圭賢：厲旭會「直擊要害」

孫藝真曝「兒子像她」連主持人都驚豔　讚玄彬是「神隊友」吃剩飯也不抱怨XD

孫藝真曝「兒子像她」連主持人都驚豔　讚玄彬是「神隊友」吃剩飯也不抱怨XD

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

粿粿「難忍范姜彥豐臭屁」氣提分手　為賴床規劃行程…他嗆：也是放屁XD

粿粿「難忍范姜彥豐臭屁」氣提分手　為賴床規劃行程…他嗆：也是放屁XD

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

看更多

【泰格與雪兒】規矩男

即時新聞

剛剛
剛剛
25分鐘前1

王子「1舉動」粿粿錯愕？　眾人諷刺笑：直接爆了

48分鐘前56

徵信社開第1槍打臉王子粿粿！「絕對可以支持范姜」　談判內幕曝光

54分鐘前0

女偶像公開國中素顏照！　對比出道照日網震驚「整形前嗎」

1小時前7

王子調情粿粿！「加1顆糖粿」超色歌詞藏秘密　網轟：公開戴范姜綠帽

1小時前1031

王子、粿粿出手了！「被抓包貼文消失」她還退追1人 網全截圖：心虛嗎

2小時前1227

王子「偷吃粿粿涉失德」11月上海開演唱會！陸網怒退票：白瞎了我

2小時前30

10月30日星座運勢／雙子財運翻紅　巨蟹療傷止血

3小時前1014

王子偷吃粿粿早露餡！「2障眼手法」全命中　網扒證據影片：太恐怖

3小時前66

邱澤、許瑋甯傳11月底婚禮！　人生大事倒數計時…地點曝光

3小時前69

晏柔中全目睹粿粿、王子沒邊界互動！遭網轟「共犯」　范姜彥豐出面發聲

讀者迴響

熱門新聞

  1. 晏柔中目睹粿粿、王子沒邊界互動！遭網轟「共犯」　范姜彥豐出面發聲
    3小時前129
  2. 王子、粿粿出手了！
    1小時前2031
  3. 粿粿3年前答應求婚照被挖！
    21小時前2010
  4. 王子偷吃粿粿早露餡！「2障眼手法」全命中
    3小時前2014
  5. 坤達離開《玩很大》暫休　代班人選出爐竟是他
    20小時前1820
  6. 蔡瑞雪聲援范姜彥豐
    12小時前1411
  7. 獨家／王子遭爆2月和席惟倫同遊日本　
    14小時前2656
  8. 《全明星》紅隊接連爆出軌！網點名2組人開酸
    20小時前189
  9. 獨／坣娜死因曝光「是胰臟癌」！　低調封鎖死訊親友崩潰
    14小時前5013
  10. 粿粿沒洗澡「突襲王子房間」！
    16小時前3044
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合