徵信社開第1槍打臉王子粿粿！「絕對可以支持范姜」　談判內幕曝光

范姜彥豐29日痛訴妻子粿粿出軌王子邱勝翊，震驚演藝圈，有網友翻出「徵信執行長」謝智博曾在節目上提過此事，但當時並未公開當事人姓名，如今重新被挖出，意外曝光談判離婚過程，對於網路上有人質疑范姜彥豐可能也不無辜，謝智博也發聲力挺：「絕對可以支持范姜！」

謝智博9月上丹妮婊姐節目時，談到手上處理一起案件的當事人都是演藝人員，提到小王和弟弟都是藝人，且有到大陸開唱等等，各項線索都指向王子。有網友提出朋友遭遇，稱也有男生先劈腿卻裝成受害者，對粿粿出軌一事持觀望態度，謝智博也現身回應：「放心，絕對可以支持范姜，不會有任何問題。」實際行動力挺范姜彥豐。

謝智博當時在節目提到，男方夫妻倆都是藝人，委託人被老婆出軌，新聞媒體還沒爆出來，「當事人最害怕談判的過程被大作文章，被攻擊對方的演藝生涯，這個案件對方一定會提起媒體輿論戰，譬如他賺錢沒有老婆多、死要錢。」透露戴綠帽的小王，9月要去中國拍戲、8月要開演唱會，所以能夠談的離婚金額相對高，有望能談到3000萬賠償。

被問到男方對小王的抨擊強嗎？謝智博則說：「因為這位小王形象健康，他的弟弟也是陽光，一直以來都很帥。」更直言兩人確定要離婚，「因為那個女生對老公完全沒尊重可言 。」雖然謝智博全程未提三人名字，但超明顯的線索，如今片段被挖出，讓網友直呼：「太猛了！」

