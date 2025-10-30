王子偷吃粿粿早露餡！「2障眼手法」全命中　網扒證據影片：太恐怖

記者田暐瑋／綜合報導

男星范姜彥豐29日痛訴妻子粿粿出軌王子邱勝翊，震驚演藝圈，提到身邊有朋友知情卻幫隱瞞，讓他相當痛心。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」

▲范姜彥豐控訴妻子粿粿出軌王子。（圖／翻攝自臉書）

王子先前在《來吧！哪裡怕》被問到出道多年如何談戀愛，他坦言只想跟圈內人交往，「至少就是知道她的來龍去脈，她的朋友圈我至少都看得到，那如果一個圈外的，除非是很熟的朋友的朋友認識很久，不然其實對一個不知根不知底的，我也覺得我很難。」因為個性懶得解釋，無法接受圈外人不了解工作性質，導致發生爭執。

▲王子曾透露談戀愛模式。（圖／翻攝自YouTube／來吧!哪裡怕）



至於交往後的約會方式，王子直言不會單獨出門約會，一定都是待在家裡，「我沒有單獨跟女朋友出去過，就都是在家，要嘛都是一群人。」如果在家約會就會一起看影集，「（如果）單獨出去被拍到那個就是沒有事（交往），就是沒有怎麼樣可以被拍到，如果真的是沒有要公開的，我就不太會（帶出門）。」

由於范姜彥豐指控王子常藉著朋友聚會和粿粿約會，影片被挖出後，許多網友直言：「好海王的言論喔，還要搞群體的煙霧彈」、「一切都有蛛絲馬跡 」、「說白了，他只是在製造演藝圈的人設」。

