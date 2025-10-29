粿粿沒洗澡「突襲王子房間」！美國互動被翻出　IG喊話：永遠e起

記者劉宜庭／綜合報導

在范姜彥豐控訴粿粿與王子（邱勝翊）出軌後，王子今發文向2人道歉，坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，消息震驚外界，更有網友翻出他半年前的生日文，粿粿當時就留言「永遠e起」，還有眼尖網友發現兩人一起在美國旅遊時的互動，引發熱烈討論。

▲粿粿突襲王子房間。（圖／翻攝自王子YouTube）



整起事件曝光後，不少網友逐一翻出當事人過去貼文，其中發現王子4月生日發文慶生時，粿粿曾留言祝福「永遠e起（諧音：一起），慶到80歲？再40年哈哈哈哈哈，生日快樂，天天快樂。」王子當時則回覆：「together ～傻眼是44年。」

▲粿粿半年前在王子生日文底下留言。（圖／翻攝自王子IG）

還有網友翻出粿粿美國行，曾和好友簡廷芮一起突襲王子與王品澔的房間，王子嚇醒後先是形容「兩個瘋婆」，接著問粿粿「粿粿妳沒洗澡喔？」粿粿則回應：「為了要突擊你，我怕我洗澡你就起來了。」此外，也有網友在另外一部出遊影片發現，粿粿在美國樂園遊玩期間，身上一度披著黑色外套，而該件外套後來出現在王子身上，一連串互動如今再度被網友翻出熱議。

▲王子、粿粿先前遊美互動，如今成為網友熱議焦點。（圖／翻攝自王子YouTube）

范姜彥豐和粿粿（江瑋琳）2022年結婚，今年驚爆婚變，他今指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），提到妻子自從去了一趟美國回來後，雙方婚姻感情突然轉冷，痛訴粿粿和王子偽裝成好友，私底下卻暗通款曲，更心痛身邊知情的友人都幫忙隱瞞，不知情的反被利用，「當知道真相後 再回頭看過去一同玩樂時的照片、影片，甚至想起你們過去開的玩笑，真的讓人毛骨悚然。你們一定覺得偽裝成朋友的樣子，越大膽就越安全，而且還永遠不會被發現吧？」

▲范姜彥豐控訴看到太太與王子明確出軌證據。（圖／翻攝自范姜彥豐IG）



對於出軌指控，粿粿則是發出聲明反擊：「謝謝大家關心，這段婚姻的結束，我一直盡力以理性與誠意溝通。協議談了很久，由於對方提出的離婚金額，超乎了我的負擔，協商破裂及無預警的影片說了許多與事實不符的內容。我不想以情緒對抗情緒，我會把完整事實清楚整理給大家。身為一個母親，我會負起該負的責任，不會隱瞞或誤導任何人。」

▲粿粿、范姜彥豐3年婚變。（圖／翻攝自IG）



不過，王子隨後發文向范姜彥豐和粿粿道歉，坦承在得知女方協議離婚的過程中，從一個單純傾聽者漸漸過度關心，「超過了朋友間應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」他也表示：「未來我會更謹慎，反省並改進自己。很抱歉讓支持我的朋友擔心失望。」最後，他鄭重向受影響的當事人與親友致歉，「再次向范姜、粿粿以及所有被牽連的人親友，致上我最誠懇的歉意。對不起。」