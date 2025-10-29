ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

粿粿520曬照同框王子！配文「跟愛的人」
萬聖節星巴克「大杯以上買一送一」
《全明星》紅隊接連爆出軌！網點名2組人
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

范瑋琪 克里斯伊凡 家寧 王仁甫 蕭彤雯 唐振剛 黃鐙輝 蘿莉塔

王子認了跟粿粿超過朋友界線　粉絲湧入臉書痛批「你連愛不愛她都不敢說」

記者葉文正／台北報導

藝人閃兵問題逐漸被揭開的同時，今天范姜彥豐也拍影片，痛訴王子與妻子粿粿婚內出軌，目前已談離婚協議等等內容，雖然王子出面道歉，但粉絲們不斷湧入王子與粿粿的社群媒體，粉絲直批王子「你連愛不愛她都不敢說，可以去當兵嗎？」還有粉絲批評粿粿「你要不要考慮跟張家寧做朋友，叫王子付閃養費啊，不會被白嫖吧……。」

▲粿粿「與事實不符」…王子光速認了！　律師劃重點：就是承認聊騷。（圖／翻攝自王子IG）

▲粿粿(左)與王子被粉絲痛罵。（圖／翻攝自王子IG）

王子身為偶像團體「棒棒堂」成員，這段期間幾乎沒有接受媒體採訪，似乎正是在躲避著什麼，今天介入范姜跟粿粿家庭的同時，雖然發文道歉，但是粉絲失望之餘，不斷湧入社群媒體批評「身為多年粉絲的我真的太失望了」、

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼王子粿粿范姜。（圖／翻攝自Instagram／prince_pstar）

▲王子與粿粿。（圖／翻攝自Instagram／prince_pstar）

粉絲群起攻之，「你連你愛不愛她都不敢說」、「承認了喔果然是婚內出軌，直接打臉粿粿耶，難怪她必須付離婚金，笑屎。」也有粉絲認為「這團連當兵都不敢了，哈哈哈，可以去當兵嗎？不要搞有的沒的真的很可悲欸。」

▲粿粿自打臉影片被翻出。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

▲粿粿自打臉影片被翻出。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

更有網友血淋淋的批評王子：「你看不懂他發文說明的意思嗎？他只負責舒服的部分，內容有談到想和她論及婚嫁？」「退一萬步就算是協議離婚期間好了，阿是不會等真的離婚再來發展關係嗎？ 乾脆去入伍反省好了。」當了小王還是被與閃兵聯結在一起，被批到體無完膚。

對於粿粿，粉絲也是毫不留情，「前段時間還在營造妳老公出軌啊，你要不要考慮跟張家寧當朋友！？」「限動說離婚金額你負擔，那你就不應該出軌，不然妳就承擔這個負擔。」也有粉絲說「叫王子付啊，不會被白嫖吧！」

也有人認為「孩子很可憐，人生最幸福的時間就停留在三歲了，希望你好好反省」，對於粿粿發限動聲明，粉絲再批「又一個避重就輕，限動完全沒提有沒有出軌！」

「媽媽出軌了，家都被拆散了，怎可能還有好事發生，小孩有這樣的媽咪也太慘了，寧願跟小王去美國玩也不理小孩，妳覺得自己真的配做母親嗎！」接著有粉絲感嘆，「原來螢幕前演的這麼恩愛都是假象。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

王子邱宇辰粿粿

推薦閱讀

快訊／范姜彥豐怒控「粿粿婚內劈腿王子」！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

快訊／范姜彥豐怒控「粿粿婚內劈腿王子」！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

6小時前

快訊／王子道歉！承認和粿粿「超過朋友應有的界線」：讓許多人失望

快訊／王子道歉！承認和粿粿「超過朋友應有的界線」：讓許多人失望

3小時前

粿粿3年前答應求婚照被挖！王子「真實反應全被截圖」網：細思極恐

粿粿3年前答應求婚照被挖！王子「真實反應全被截圖」網：細思極恐

4小時前

快訊／范姜彥豐：看到太太與王子明確出軌證據！過去的美好變笑話

快訊／范姜彥豐：看到太太與王子明確出軌證據！過去的美好變笑話

5小時前

粿粿偷吃王子「公開嘲笑范姜彥豐」！　身邊人知情卻幫隱瞞：毛骨悚然

粿粿偷吃王子「公開嘲笑范姜彥豐」！　身邊人知情卻幫隱瞞：毛骨悚然

5小時前

快訊／粿粿回應婚變！揭「男方要求離婚金額」：超乎了我的負擔

快訊／粿粿回應婚變！揭「男方要求離婚金額」：超乎了我的負擔

4小時前

王子IG問粿粿「對啪啪啪情有獨鐘？」 私下暱稱曝光：什麼事都一起

王子IG問粿粿「對啪啪啪情有獨鐘？」 私下暱稱曝光：什麼事都一起

3小時前

王子「到范姜彥豐IG」點名粿粿：沒看她那麼開心過！　網傻：早開始了

王子「到范姜彥豐IG」點名粿粿：沒看她那麼開心過！　網傻：早開始了

5小時前

黃宏軒、劉書宏IG挺范姜彥豐！　成語蕎：之前就聽說女方有出軌

黃宏軒、劉書宏IG挺范姜彥豐！　成語蕎：之前就聽說女方有出軌

5小時前

粿粿、王子美國出遊照曝！丈夫范姜彥豐痛揭出軌：回來態度大轉變

粿粿、王子美國出遊照曝！丈夫范姜彥豐痛揭出軌：回來態度大轉變

5小時前

坤達離開《玩很大》暫休　代班人選出爐竟是他

坤達離開《玩很大》暫休　代班人選出爐竟是他

3小時前

粿粿坦承分居已很久　目前各自帶家人生活　工作也受影響原因曝

粿粿坦承分居已很久　目前各自帶家人生活　工作也受影響原因曝

4小時前

熱門影音

峮峮錄《飢餓》跟啦啦隊練習重疊　王仁甫:可以一起同歡XD

峮峮錄《飢餓》跟啦啦隊練習重疊　王仁甫:可以一起同歡XD
劉亦菲走秀一半「手鍊突斷開」 「淡定抓住」臨場反應滿分

劉亦菲走秀一半「手鍊突斷開」 「淡定抓住」臨場反應滿分
鄧紫棋唱到一半褲子開了　上熱搜笑喊：全都是泡沫

鄧紫棋唱到一半褲子開了　上熱搜笑喊：全都是泡沫
篤定楊謹華會得金鐘影后！ 楊祐寧要她頒影帝「黑箱」XD

篤定楊謹華會得金鐘影后！ 楊祐寧要她頒影帝「黑箱」XD
逸祥婚禮「收到山豬紅包」！ 香蕉暖分享「夢想中三人合照」　

逸祥婚禮「收到山豬紅包」！ 香蕉暖分享「夢想中三人合照」　
南珉貞跳舞到一半「腳扭到」 重摔在地..道歉：沒完整跳完

南珉貞跳舞到一半「腳扭到」 重摔在地..道歉：沒完整跳完
45歲韓瑜大露美胸　旁人狂讚：好美！

45歲韓瑜大露美胸　旁人狂讚：好美！
周杰倫睽違18年合體郭富城　嗨跳〈對你愛不完〉

周杰倫睽違18年合體郭富城　嗨跳〈對你愛不完〉
楊祐寧送別71歲父　Junior心疼：他辛苦了

楊祐寧送別71歲父　Junior心疼：他辛苦了
謝展榮18歲就靠自己　怨爸爸謝祖武：滿狠的！

謝展榮18歲就靠自己　怨爸爸謝祖武：滿狠的！
潘若迪照顧沈玉琳不離不棄　保母阿蓮只有他找得到XD

潘若迪照顧沈玉琳不離不棄　保母阿蓮只有他找得到XD
陳漢典「扁平足」沒當兵　10幾年前收政府通知「免役」

陳漢典「扁平足」沒當兵　10幾年前收政府通知「免役」
Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

孫藝真曝「兒子像她」連主持人都驚豔　讚玄彬是「神隊友」吃剩飯也不抱怨XD

孫藝真曝「兒子像她」連主持人都驚豔　讚玄彬是「神隊友」吃剩飯也不抱怨XD

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

傅孟柏演《回魂計》遭入戲路人挑釁　鄭人碩「以憲兵為榮」喊李李仁學長

傅孟柏演《回魂計》遭入戲路人挑釁　鄭人碩「以憲兵為榮」喊李李仁學長

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

黃子佼親口認「離婚孟耿如」！　當庭求法官輕判：要給扶養費

黃子佼親口認「離婚孟耿如」！　當庭求法官輕判：要給扶養費

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

Nell迅速返台開唱！為粉絲「重新編編曲不插電版」　票價超俗

Nell迅速返台開唱！為粉絲「重新編編曲不插電版」　票價超俗

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

看更多

劉亦菲走秀一半「手鍊突斷開」 「淡定抓住」臨場反應滿分

即時新聞

剛剛
剛剛
8分鐘前0

粿粿沒洗澡「突襲王子房間」！美國互動被翻出　IG喊話：永遠e起

11分鐘前0

時隔20年再遇黃秋生！田中千繪「中文雪恥」　霸氣開槓影帝：非常過癮

21分鐘前0

楊千霈問6歲女兒「媽能交男友嗎？」　女童超齡反問：妳還會再離婚嗎？

23分鐘前0

直擊／李洙赫開深V帥氣現身！　罕曝兒時夢想：圓夢了

27分鐘前512

王子認了跟粿粿超過朋友界線　粉絲湧入臉書痛批「你連愛不愛她都不敢說」

34分鐘前3222

快訊／歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

1小時前20

《包青天》經典重現網暴動！一轉頭竟是胡瓜　31秒影片真相曝光　

1小時前625

粿粿「與事實不符」…王子認了！　律師劃重點：就是承認聊騷

1小時前1429

快訊／王子經紀公司道歉了！ 　認了「私人層面處理不周」：會承擔應有責任

1小時前0

163braces現身校園開講！　公開創作秘辛嗨喊：台下超投入

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／范姜彥豐怒控「粿粿偷吃王子」！
    6小時前8272
  2. 快訊／王子道歉！
    3小時前102134
  3. 粿粿3年前答應求婚照被挖！
    4小時前1610
  4. 快訊／范姜彥豐：看到太太與王子明確出軌證據
    5小時前3412
  5. 粿粿偷吃王子「公開嘲笑范姜彥豐」！
    5小時前3627
  6. 粿粿回應婚變　男方要求金額過鉅　與事實不符
    4小時前4682
  7. 王子IG問粿粿「對啪啪啪情有獨鐘？」
    3小時前2632
  8. 王子「到范姜彥豐IG」點名粿粿：沒看她那麼開心過！
    5小時前2216
  9. 黃宏軒、劉書宏IG挺范姜彥豐！
    5小時前146
  10. 粿粿、王子美國出遊照曝！丈夫范姜彥豐痛揭出軌
    5小時前2826
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合