王子認了跟粿粿超過朋友界線　粉絲湧入臉書痛批「你連愛不愛她都不敢說」

記者葉文正／台北報導

藝人閃兵問題逐漸被揭開的同時，今天范姜彥豐也拍影片，痛訴王子與妻子粿粿婚內出軌，目前已談離婚協議等等內容，雖然王子出面道歉，但粉絲們不斷湧入王子與粿粿的社群媒體，粉絲直批王子「你連愛不愛她都不敢說，可以去當兵嗎？」還有粉絲批評粿粿「你要不要考慮跟張家寧做朋友，叫王子付閃養費啊，不會被白嫖吧……。」

▲粿粿(左)與王子被粉絲痛罵。（圖／翻攝自王子IG）

王子身為偶像團體「棒棒堂」成員，這段期間幾乎沒有接受媒體採訪，似乎正是在躲避著什麼，今天介入范姜跟粿粿家庭的同時，雖然發文道歉，但是粉絲失望之餘，不斷湧入社群媒體批評「身為多年粉絲的我真的太失望了」、

▲王子與粿粿。（圖／翻攝自Instagram／prince_pstar）

粉絲群起攻之，「你連你愛不愛她都不敢說」、「承認了喔果然是婚內出軌，直接打臉粿粿耶，難怪她必須付離婚金，笑屎。」也有粉絲認為「這團連當兵都不敢了，哈哈哈，可以去當兵嗎？不要搞有的沒的真的很可悲欸。」

▲粿粿自打臉影片被翻出。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

更有網友血淋淋的批評王子：「你看不懂他發文說明的意思嗎？他只負責舒服的部分，內容有談到想和她論及婚嫁？」「退一萬步就算是協議離婚期間好了，阿是不會等真的離婚再來發展關係嗎？ 乾脆去入伍反省好了。」當了小王還是被與閃兵聯結在一起，被批到體無完膚。

對於粿粿，粉絲也是毫不留情，「前段時間還在營造妳老公出軌啊，你要不要考慮跟張家寧當朋友！？」「限動說離婚金額你負擔，那你就不應該出軌，不然妳就承擔這個負擔。」也有粉絲說「叫王子付啊，不會被白嫖吧！」

也有人認為「孩子很可憐，人生最幸福的時間就停留在三歲了，希望你好好反省」，對於粿粿發限動聲明，粉絲再批「又一個避重就輕，限動完全沒提有沒有出軌！」

「媽媽出軌了，家都被拆散了，怎可能還有好事發生，小孩有這樣的媽咪也太慘了，寧願跟小王去美國玩也不理小孩，妳覺得自己真的配做母親嗎！」接著有粉絲感嘆，「原來螢幕前演的這麼恩愛都是假象。」