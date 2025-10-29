楊千霈問6歲女兒「媽能交男友嗎？」　女童超齡反問：妳還會再離婚嗎？

記者蕭采薇／台北報導

楊千霈到張景嵐、游沛宸主持的Podcast節目《好丫》作客，分享這幾年人生的重大轉變，無論是愛情婚姻、身體健康，她自嘲雙魚座很複雜，出道邁入第26個年頭，如今學會更看淡事情、接受自己面臨的種種挑戰，也仍舊相信愛情抱有期待、懂得愛自己、小孩、家人。

▲楊千霈到Podcast節目《好丫》作客，分享這幾年人生的重大轉變。（圖／menomeno X 人類圖畫館提供）

關於接演舞台劇《倒數婚姻》，楊千霈坦言曾經一度擔心會因為離婚事件讓作品失焦，但最後仍決定挑戰，相信這是遇見作品最好的時間。她表示：「人生過了那個moment就沒事，身為一個演員我應該勇於挑戰！」更形容劇情裡有場史上無敵的情慾戲。

張景嵐好奇她對情慾戲的想法，楊千霈形容：「離婚後對情慾戲反而更擔心，因為得在國家戲劇院這麼神聖的場域，演出時觀眾就坐在第一排近距離看，反而在乎對方男生演員是有老婆的。」張景嵐笑稱，楊千霈以前是小辣椒個性，如今變得相對保守，楊千霈提及，當年曾被媒體稱作是「演藝圈發電機始祖」，但如今經歷過8年婚姻，人生在任何事情思考上都會更多細節、顧全大局。

▲楊千霈（中）到《好丫》作客，節目由張景嵐、游沛宸主持。（圖／menomeno X 人類圖畫館提供）



雖然結束了一段婚姻，未來還會再相信愛情嗎？楊千霈果斷說：「當然會！我們活在這世界上就是要愛，要找愛阿！」至於會想找伴、還是再婚?她則回應：「一段感情到後面一定希望可以開花結果，有小孩、也需要有個爸爸，即便他是繼父都好，我以前每一段戀情都是想認真談，想到最後的。」現在擇偶條件，她直答：「肯定是希望可以愛我、加愛我的孩子，先接受他們，愛屋及烏，愛我的爸爸媽媽、家人。」

面對婚姻的結束，她經過時間沉澱，感受著：「相處上最難是磨合，因為自己天馬行空，是感性情感豐沛的人。」就連楊媽媽都提醒她：「楊千霈理性點，不要每次都傻傻的，不要什麼事情都活在粉紅泡泡裡面。」回歸現在，她期許自己未來面對愛情可以理智現實一點。唯一會擔心的點就是，害怕對方不能接受孩子。

▲楊千霈到Podcast節目《好丫》作客，分享這幾年人生的重大轉變。（圖／menomeno X 人類圖畫館提供）



楊千霈坦言以前從來沒想過「磨合」這件事情，「以前愛了就愛了，我活在自己世界裡。」現在的她則會跟孩子分享說：「千萬不能像媽媽這樣閃婚，你一定要好好認識一個人、相處。」沒想到孩子卻天真回應：「可是如果妳不跟爸爸結婚，就沒有我們兩個了。」她只能幽默回：「那就只有我可以，你不可以。」認為有些事情她自己經歷過就好，不希望孩子吃苦。

楊千霈從小在充滿愛的原生家庭長大，離婚後她擔心孩子們的心理，於是決定提前打好預防針，當時曾問了6歲大女兒，爸爸可以交女朋友嗎?對方答：「可以啊、不會難過，你們開心就好。」那再追問媽媽可以交男朋友嗎?只見女兒思考了一會，反問：「你會再生一個小孩嗎?還會在離婚嗎?接著說可以呀，你們大人的事，不關我們小孩的事。」於是她提出要跟女兒當閨蜜，要孩子交男友第一時間告訴媽媽，兩人打勾勾做好約定。

▲楊千霈動了扁桃腺切除手術，至今2個月仍在復原階段。（圖／menomeno X 人類圖畫館提供）

前陣子楊千霈動了扁桃腺切除手術，至今2個月仍在復原階段，她直言：「完全出乎意料，老天忽然把你說話的共鳴拿走了，原本只是小手術，但我住了一個禮拜才出院，現在聲音共鳴要重新找，因為組織結構要重新組合，心情上會很焦慮，發音沒辦法發完整。」就連好友林依晨也不捨紅了眼眶。

她從中領悟學習：「以前習慣所有事情都在掌控中，但這次身體狀況不在預期內，很快知道消息後就學會接受，即使沒有味覺嗅覺，也會慢慢等待時間恢復。」關於這集更多精彩、完整的對談內容，敬請鎖定《好丫》Podcast、官方YouTube頻道。