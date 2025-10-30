2025高雄電影節圓滿落幕　票房「突破350萬」創歷史紀錄

記者蕭采薇／綜合報導

2025高雄電影節於10月26日晚間落幕，為期17天的影展活動，總票房突破350萬，本屆共放映172部長短片、超過3萬人次進場觀影。此外，「XR DREAMLAND」沉浸式單元票房破百萬，近7成節目完售。以及「XR DREAMLAND」展場也在3週內創造了10萬人次到訪展場拍照參觀，皆創下高雄電影節紀錄。

▲「雄影XR國際競賽」XR金火球大獎《雲在兩千米》。（圖／高雄電影節提供）

今年影展集結超過300名國內外影人，其中「XR DREAMLAND」聚集超過50位全球XR產業的主創團隊，齊聚高雄電影節出席超過百場影展活動。出席影人包括雄影評審——導演楊雅喆、陳潔瑤；日本名導山下敦弘、鬼才導演宇賀那健一、金馬影帝黃秋生、日本演員吉岡里帆、水上恒司、新原泰佑、泰國男星萬洛隆甘迦、臺灣演員王柏傑、邵雨薇、李淳、范少勳等影星。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲影展大使施柏宇。（圖／高雄電影節提供）

本屆雄影焦點影人、金馬影帝黃秋生「大師講堂」氣氛熱烈，以幽默風格分享演藝人生，讓影迷收穫滿滿。導演山下敦弘《琳達！琳達！4K 修復》映後邀請到變裝藝術家UG穿上制服復刻電影經典橋段，獲得滿堂彩；日本國民女神吉岡里帆、新生代男神水上恒司參與雙開幕片之一《九龍大眾浪漫》映後座談，吸引大批影迷滿座，兩人更以台語和中文和大家互動，無論在現場或社群都獲得極高關注。

▲導演講堂：山下敦弘。（圖／高雄電影節提供）

日前吉岡里帆更在東京國際影展大秀在雄影學到的台語「水啦」，和臺灣演員劉冠廷一同展現臺灣味。另一部雙開幕片《左撇子女孩》同樣擁有高人氣，該片明年將代表台灣參與奧斯卡國際影片，導演鄒時擎攜演員馬士媛、葉子綺、夏騰宏出席映後座談，9歲童星葉子綺以丸子頭造型可愛亮相，萌翻全場。

多組日韓影人紛紛來到雄影分享創作歷程，日本京都醫科大學150週年紀念之作《幕末醫神》導演緒方明與製作人森重晃皆來到高雄參與世界首映與座談；《單細胞女孩與實習鬼事》導演金珉河、演員李和媛、皮智英同樣參與映後，現場出現幾乎滿席的盛況空前。

▲閉幕片《南方時光》映後大合照。（圖／高雄電影節提供）

「雄影好朋友」日本導演宇賀那健一，今年以「宇賀那健一3+1」單元，帶來3部新作與1部經典，其中《咒死你》更是今年雄影閉幕片之一，宇賀那也與製片鈴木祐介及演員海津雪乃、楊宇騰YU、范瑞君、邵奕玫、夢多（大谷主水）、林思廷一同出席映後座談，現場粉絲互動踴躍，更送上整排花束熱情迎接。

另一部閉幕片《南方時光》劇組於影展尾聲壓軸登場，導演曹仕翰與演員孫淑媚、陳玄力、鄭有傑、黃迪揚及温傑恩齊聚雄影，與影迷分享拍攝秘辛。

▲《動物園：第1-2集》映後大合照。（圖／高雄電影節提供）

今年雄影兩場「神秘場」大獲好評，奧斯卡國際影片日本代表《國寶》票選為觀眾喜愛第一名；《人浮於愛：第1-2集》製作人、原著及編劇侯文詠與主演邵雨薇、范少勳現身映後獲得熱烈掌聲。「特別放映」則為《動物園：第1-2集》，當周即衝上觀眾排行第一。

▲《咒死你》（左起）演員夢多（大谷主水）、演員范瑞君、演員邵奕玫、演員楊宇騰、導演宇賀那健一、演員海津雪乃、演員林思廷、製片鈴木祐介。（圖／高雄電影節提供）

適逢第二次世界大戰結束80周年，雄影推出「太平洋大劇院：終戰80年紀念」單元，精選2部日本新片《火喰鳥之鳴》、《樹叢中的軍隊》於雄影進行國際首映，同時與日本台灣交流協會高雄事務所、日本國際交流基金會合作《純愛物語》、《二十四隻眼睛》、《風中的母雞 4K修復》三部大師名作，加上奧斯卡最佳影片《桂河大橋 4K修復》於大銀幕經典重現。

▲XR DREAMLAND展場照片。（圖／高雄電影節提供）

「高雄焦點」再出佳作，三大單元匯集13部高雄原創短片，展現高雄影像創作的多元活力與豐沛能量。2025高雄電影節結合TTXC台灣文化科技大會，創下票房、觀眾觀影、活動、影人參與等史上佳績，科技和文化的未來趨勢中，用電影繼續說故事。有關2025高雄電影節相關紀錄及影展訊息，請影迷可上高雄電影節官方網站、Instagram與Facebook粉絲專頁。