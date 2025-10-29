范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！痛訴「我成小丑」　3人跨年還一起過

記者蕭采薇／台北報導

前中信兄弟啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）與男星范姜彥豐結婚3年爆婚變，范姜彥豐出面拍片控訴，王子和粿粿婚內出軌，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。」其實他們三人本來還會玩在一起，就連今年跨年都一起度過。

▲粿粿和王子、范姜彥豐，以及一票「王子幫」好友一起跨年。（圖／翻攝自IG）



[廣告]請繼續往下閱讀...

粿粿今年初還曾發出與范姜彥豐和王子，2024年底一起跨年到2025的影片。不過當時畫面中，除了范姜彥豐外，其他包括毛弟、簡廷芮等，都是「王子幫」成員，甚至不少也是後來一起去美國的團員。如今消息曝光後，也有網友在下面回覆：「好可怕，原來是這個時候。」

范姜彥豐29日發文指控，和粿粿婚變是因為女方婚內出軌，且對象是藝人王子，他直言原以為自己和兩人的關係非常穩固，事實上卻慘遭戴綠帽，「身邊知情的幫你們隱瞞 不知情的被你們利用，我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。」

▲范姜彥豐控訴遭王子背叛家庭。（圖／翻攝自Instagram／zack_fanchiang）

范姜彥豐直言，當終於知道真相後，回顧過去三人相處的點點滴滴，都讓他感到毛骨悚然，痛心地質問：「這頂綠帽究竟從何時開始就戴在我頭上了？你們兩人親手毀了一個家 而在聚會上居然還能一邊唱歌一邊笑著揶揄我 當時肯定覺得很好玩吧？」目前針對爆料，粿粿和王子都尚未回應。