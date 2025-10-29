ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
王耀慶主持惹議！訪陸女星發言遭嫌沒禮貌…「以後不做啦」怒發長文

記者陳芊秀／綜合報導

51歲男星王耀慶演藝事業轉戰大陸多年，深受當地觀眾喜愛，近日為知名時尚雜誌 ELLE 80周年盛典的直播活動擔任主持人，不料因一句話引爆爭議。他訪問大陸女星鍾楚曦時，脫口說：「這次又來到ELLE盛典，想搶……搶……搶著給大家送祝福了吧？」其中重複的「搶」字，被網友解讀為是在暗諷鍾楚曦先前在Vogue活動上的「搶C位」風波，他遭批評失言、沒禮貌，凌晨發表長篇聲明。

▲▼王耀慶主持時尚活動，訪問女星鍾楚曦，發言被認為沒禮貌。（圖／翻攝自微博）

▲王耀慶主持時尚活動，訪問女星鍾楚曦，發言「想搶……搶……搶著給大家送祝福了吧？」被解讀調侃女方、沒禮貌。（圖／翻攝自微博）

王耀慶與鍾楚曦的對話，變成熱搜詞「王耀慶貼臉開大鍾楚曦」，其中「貼臉開大」是大陸用語，原本是電競用語，現在被用來形容條展過於直率甚至冒犯的言行。他主持片段瘋傳，大陸網友評論「雖然但是，這很沒禮貌」、「感覺是想讓本人玩梗化解一下，結果沒接住」、「很難評啊，有什麽義務要接受他陰陽怪氣」。

▲▼王耀慶主持時尚活動，訪問女星鍾楚曦，發言被認為沒禮貌。（圖／翻攝自微博）

▲王耀慶主持時尚直播活動。（圖／翻攝自微博）

▲▼王耀慶主持時尚活動，訪問女星鍾楚曦，發言被認為沒禮貌。（圖／翻攝自微博）

▲「王耀慶貼臉開大鍾楚曦」成熱搜。（圖／翻攝自微博）

面對排山倒海的質疑，王耀慶工作室昨（28）日深夜率先喊話：「以後不做活動直播間主持人啦，不好玩，不背鍋。」他更在29日凌晨，透過工作室帳號發表長文，開頭就強調「以我目前的『咖位』遠沒有資格參與或調侃一些事件」。

▲▼王耀慶主持時尚活動，訪問女星鍾楚曦，發言被認為沒禮貌。（圖／翻攝自微博）

▲王耀慶宣布以後不做活動直播主持人。（圖／翻攝自微博）

王耀慶鄭重澄清，當時並非有意影射，而是因嘉賓鍾楚曦的座位臨時調整，導致鏡頭沒有完整拍到她入場，為了化解直播現場的尷尬，他才臨時脫稿加了一句「搶著送祝福」，且該環節和原本主持腳本設定不同，「屬於零時調整，我吃了一個『螺絲』」，坦承自己一時口誤，絕非惡意嘲諷。然而，發言卻觸發部分網友「吃瓜心態」，導致迅速變成熱搜詞條，「評論所用詞彙之『髒體』且故意煽動男女對立和語言霸凌，是我所受教育內無法認同和接受的」。

同時王耀慶透露，對「網路霸凌」厭惡已久，直言特別在參加某檔真人秀節目之後，非常厭倦為了流量敘事的剪輯或二創解讀，「拿著放大鏡去揣測他人的惡意，本不該變成常態，世間的美好會被消磨的無影無蹤，這真的是對大家好好的狀況嗎」？

最後王耀慶寫下：「文明世界的『H廢水』正在我們腳下流淌，它來自不可名狀之處，由不可言說之人敲擊鍵盤向週邊輻射，也動搖了大家對正常生活的美好期望。」痛批匿名網路暴力對現實生活造成的傷害，並希望這場「網絡狂歡」能順利落幕。

▲▼王耀慶主持時尚活動，訪問女星鍾楚曦，發言被認為沒禮貌。（圖／翻攝自微博）

▲王耀慶長文。（圖／翻攝自微博）

網友對王耀慶的長文看法不一，有人持續認為「鍾楚曦楚曦肯定會不舒服，你明明就是調侃人家」、「滿滿的傲慢」、「總有人說鍾楚曦應該接住話，有沒有一種可能，鍾楚曦沒有接話的義務」。也有人支持王耀慶「舅舅！你說的真人秀是披哥吧！舅舅你可好了！我們都有目共睹！別生氣！」、「王耀慶的言論應該被理解為幽默而非攻擊，支持他，反對過度解讀」、「我覺得王耀慶沒說什麽啊」。

