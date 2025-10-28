前美女主播「入坑Super Junior」　狂刷MV、綜藝：是不是很丟臉？

記者王靖淳／綜合報導

前美女主播蕭彤雯今（28）日在社群發文，首度揭露自己近期，意外入坑人氣韓團Super Junior的心路歷程，同時也害羞表示：「都已經50歲了才開始迷上韓團，而且還是老韓團，是不是件很丟臉的事？」

▲蕭彤雯。（圖／翻攝自Facebook／蕭彤雯）

蕭彤雯在文中詳述自己，從Super Junior的路人粉，一路晉升為鐵粉的過程。她坦言，自己早在〈Sorry Sorry〉時期，就已相當欣賞Super Junior，甚至還會放給當時年僅兩、三歲的女兒聽。但當時也僅止於喜歡而已，並未真正地投入追星。

直到近期，蕭彤雯偶然間看到成員厲旭的婚禮現場，Super Junior全體大跳〈Sorry Sorry〉的影片，才讓她徹底地被這個團體的魅力所征服，最近一個月更不斷複習過去的MV，或是他們上綜藝節目的片段。為此，她感嘆：「這個團體怎麼這麼棒？已經這麼久了，大家感情還可以這麼好！」這份長達20年的革命情感，成了她入坑的最主要原因。

蕭彤雯也坦言，自己之所以會在此時愛上Super Junior，正是因為他們身上，那份獨一無二老少年散發出的魅力。她表示，自己對小鮮肉沒什麼興趣，反而更欣賞那些很認真生活、努力著，並在每個階段盡全力拼搏、做到最好樣子的成熟男人，以及即便爭吵不斷，仍彼此支持的那份難得情誼，才是Super Junior最打動她的樣子。

【蕭彤雯臉書全文】

有件事我真的很難為情….

但還是忍不住想問….

都已經50歲了才開始迷上韓團

而且還是老韓團 是不是件很丟臉的事？

讓我入坑的就是今年出道滿20週年的Super Junior

我已經連續快一個月，天天都在看他們的影片；不論是複習過去的MV或是看他們上綜藝的片段，真的停不下來耶！

我想是因為社群平台上的短影片，造就了過去沒有的瘋狂觸及；但為什麼他們對我的吸引力，比以前剛出道時更大呢？

Sorry Sorry單曲時也非常喜歡他們呀！

/

我一直記得一個畫面：

兩三歲的美寶、坐在高腳椅上，我邊餵她吃飯、邊放sorry sorry給她聽，她還會跟著做招牌搓手動作，真是可愛屎了！

但當時也就是喜歡而已，沒有去追、也沒有時間去看綜藝或節目，當然以前也沒有錢、沒有閒去買演唱會門票～

什麼時候開始複習SJ呢？應該是從厲旭婚禮現場，SJ全體成員到齊，大跳sorry sorry開始吧！

心裡覺得：這個團體怎麼這麼棒？已經這麼久了，大家感情還可以這麼好！

當然他們為了20週年紀念，陸陸續續上節目談起以前的趣事，確實也有很大的宣傳效應。

對於我這種沒有一直追的人來說，每看一個片段都是新奇！

覺得他們真的是太有趣、太好笑、太可愛，也太有愛了。

/

成員們大概平均比我小8-10歲，真的也是不年輕了，但「老少年」散發出的魅力，對我來說真的更甚當年！

畢竟我對小鮮肉沒什麼太大興趣，但對於～

很認真生活著、努力著

在每個階段盡全力拼搏、做到自己最好的樣子

以及即便爭吵不斷仍彼此支持的那份難得情誼

這些真的才是SJ最打動我的樣子！

我愛Super Junior !!!

（天哪實在太害羞了～）

(我終於大聲說出來了！）

#SuperJunior #elf