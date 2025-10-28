《飢餓遊戲》9周年主持群遭虐！　炎亞綸臉色發白「狼狽模樣全被拍」

記者孟育民／台北報導

中視招牌外景節目《飢餓遊戲》歡慶九週年，今（28日）舉辦「九周年」記者會，節目主持人孫協志、王仁甫、許孟哲、蔡黃汝、峮峮回首這一路走來的外景體驗，竟齊喊「好累」。王仁甫說，節目名稱叫做《飢餓遊戲》，本來就不會好過，尤其周年更是被操到全身痠痛，「觀眾每次都會期待，主謀要怎麼虐待我們，這次真的很誇張、很累。」

▲孫協志、王仁甫、許孟哲、蔡黃汝、峮峮出席《飢餓遊戲》九周年記者會。（圖／記者林敬旻攝）

製作單位為歡慶九周年，精心規劃「玩轉馬祖」，孫協志提到：「到馬祖幾乎每一趟都在坐船，大船搭小船，我又超怕暈，但是暈車藥一天只能2顆，就是怕多吃不知道會不會怎樣，就還是吃2顆戰勝暈眩了。」王仁甫則分享：「之前有去過馬祖跑馬拉松，這次趁錄影，終於可以吃到在地美食！尤其是淡菜，真的好肥美，算是苦中作樂。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

炎亞綸身為蔡黃汝的老闆，這次也參與9周年錄影，跟著他們跑完嚴峻的地形，原本還顧及形象的他，直接累到虛脫，臉色蒼白、妝髮全掉，甚至連褲子都被泥土染色。讓王仁甫笑說：「來賓通常聽到周年都會開心，以為是好事，明年10周年會不會連主持人都不來，主持人都請假了，太可怕！」