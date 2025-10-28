首位自首閃兵藝人！Energy前成員「赴地檢署」　代表作是《角頭》

記者黃庠棻／台北報導

演藝圈閃兵風波持續延燒，日前檢警發動第三波拘提，包含修杰楷、陳柏霖、棒棒堂小杰，以及Energy的坤達、書偉都在內，引起許多觀眾熱議。沒想到，今（28）日過去曾是Energy一員，且演出《角頭》系列電影走紅的唐振剛也因為過去閃兵，主動到新北地檢署自首，並承認了自己的錯誤。

唐振剛公司發表聲明，坦言他年輕時涉及閃兵事件，今（28）日在律師陪同下，主動赴新北地檢署自首。唐振剛表示，對於當年因思慮不周，過於輕率所犯下的錯誤深表懊悔，經深切檢討反省後，決定勇敢面對，也虛心接受法律制裁，同時也對於愛護他的粉絲們致上最誠摯的歉意。

唐振剛承認，他當年是以「高血壓」的病歷證明而未服役，他躲避兵役的方式和日前曝光的其他藝人們大同小異，但因本案自首後目前已進入司法程序，基於尊重司法及偵查不公開原則，無法進一步透露更多內情，但相關情狀，在檢察官面前，他均坦承不諱，也毫無隱暪。

對此，唐振剛表示，之前檢警單位的三波偵查行動，矛頭都未指向他，但他反覆思考，覺得不該心存僥倖，而應該勇於面對自己年輕時所犯下的錯誤，所以決定在犯行尚未被發覺前就主動自首，並表示願意接受裁判。

此外，唐振剛也說，如果時光能夠倒流，他一定選擇光榮服役，盡義務，但人生沒有後悔藥，他年輕時因為過於輕率衝動，且思慮不周，犯下了良心難平的錯誤，如今就該勇於面對，絕不逃避。