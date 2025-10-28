楊謹華放假飛出國「身體第一天就出狀況」！靠兩招自救：真的是齁

記者潘慧中／綜合報導

楊謹華拿下本屆金鐘獎影后後，她28日在社群網站透露最近正在休息，「喔耶，有慢慢找回體力了。」只不過，她的假期一開始就不輕鬆，「我的假期剛過一個禮拜，飛出去的第一天蕁麻疹就來報到。」

▲楊謹華出國第一天就身體出狀況。（圖／翻攝自Instagram／cheryllovel0ve）



儘管如此，楊謹華只能靠睡眠和飲食補充體力，「還好這幾天我真的有給它睡好睡滿！」她強調，用睡眠來補充體力是最有效的方法，「再來就是吃健康食物，不吃多，只吃七分飽就好，舒服。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲楊謹華正在放假。（圖／翻攝自Instagram／cheryllovel0ve）



談到這段假期的最大收穫，楊謹華坦言，不只是身體的恢復，更重要的是心靈的放鬆。「其實最主要的是～～～壓力得到了真正的釋放，那才是關鍵。」

▲▼楊謹華靠睡眠和飲食調理身體。（圖／翻攝自Instagram／cheryllovel0ve）



經過這次的身體警訊，楊謹華更明白該如何與壓力共處，「下次我不要再這樣了啦！我要控制壓力，不要被壓力控制！真的是！齁！」她表示，還有幾天假期要好好沉澱與休息，「我要好好思考（休息）一下～」，展現出她在忙碌工作與生活間，學習重新找回平衡的決心。

楊謹華IG全文：

喔耶 有慢慢找回體力了

我的假期剛過一個禮拜，飛出去的第一天尋麻疹來報到，整個人呈現的是很需要大量的食物及睡眠來補充體力上的部份，還好這幾天我真的有給它睡好睡滿！用睡眠來補血（體力）是最佳的方法，再來就是吃健康食物，不吃多，只吃7分飽就好，舒服

但其實最主要的是～～～壓力得到了真正的釋放，那才是關鍵

下次我不要再這樣了啦！我要控制壓力！不要被壓力控制！真的是！齁！還有好幾天的假期，我要好好思考（休息）一下～