Ella炸出「螞蟻腰」辣爆！　突自爆「要剃平頭」時間點曝光

▲ Ella個唱邁入倒數。（圖／勁樺娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

Ella陳嘉樺首次個人巡迴演唱會《It’s Me 艾拉主意》，首站長沙進入倒數最後3周，她親自為演唱會創作同名主題曲，相隔5年再產出新作，她打趣說：「音樂總監陳君豪太忙了，一直收不到歌，所以最後我只好自己出馬了，五年沒有寫歌了，沒想到一出手就這樣，是還滿帥的！希望大家到時候在演唱會陪解接用力地大聲把它唱出來。」

▲ Ella以短髮造型亮相。（圖／勁樺娛樂提供）



單曲主視覺中，Ella以久違的短髮造型亮相，不僅驚艷大家，就連她自己看了也讚嘆：「怎麼那麼漂亮！」更接著提出怪主意，笑稱50歲的禮物，就是要讓自己剃平頭，直呼：「我已經決定了！每天都可以洗頭、還不用吹頭髮、吸地板，我現在這個長度，每天吸地板吸到我都厭世了。」

▲ Ella操出螞蟻腰。（圖／勁樺娛樂提供）



在製作過程，Ella與製作人陳君豪不斷討論，希望把「艾拉主意」的精神轉化為歌曲裡的能量，透過聲線與共鳴位置的切換，展現多重面貌，彷彿讓人置身於一場繽紛的螢光派對，Ella這麼形容：「這首歌感覺很像很自戀，但我就是覺得，這個世界如果你不愛自己，那還有誰會愛你，就算沒有人愛你，只要你夠愛你自己，你的愛就足以填滿你的人生了，這樣就夠了。」

此外，演唱會上，熱歌勁舞的唱跳更是一大亮點，Ella積極投入練舞，得背熟各種舞步、走位，只見她在舞蹈教室一次次、反覆彩排，任由身上汗水狂飆，最吸睛的是，露出纖細的螞蟻腰，讓粉絲留言直呼：「超不科學！」

