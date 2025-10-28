頻聞到水溝味！韓女星演戲「女生嘴裡竟有腐臭味」：實在忍不下去

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女星柳真透過女團S.E.S.出道，影視歌三棲的她，還與老公奇太映開啟了夫妻頻道，分享日常生活，近期的影片裡，自爆曾與一名有口臭的女演員對戲，對方嘴裡有「腐臭味」，就像是下水溝的味道，讓她痛苦難耐。

柳真近日在頻道上被問到終極二選一，可以接受與嘴裡有水溝味道的演員對戲，還是一直忘詞的演員對戲，她看到題目當場大笑，坦言自己曾有經歷過，選擇了跟忘詞的演員合作比較好。

就算在對戲時，還是會被拍到臉部表情，柳真直呼「沒辦法憋氣不呼吸回應」，回想過去痛苦的經驗，對戲演員甚至還是個女生，「雖然從來沒有遇過男演員身上有異味的情況，但有一次對戲的女演員嘴裡一直飄出香菸腐臭味，真的是忍不下去。」

奇太映也緩頰，「我不覺得有口臭的人不好，人都有可能是消化不好所以會有味道，有可能是健康因素因此可以理解」，但夫妻倆都還是一致選擇「寧願跟忘詞的演員對戲」，認爲有口臭的對手演員太難熬，這段對話也意外引起討論。