ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

六月「要撐拐杖一陣子」傷勢曝光
趙露思《許我耀眼》4種穿搭哲學
婁峻碩看電影...下秒他被帥到
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

許紹雄 佘詩曼 謝沛恩 家寧 annbae 裴安 柯震東 婁峻碩

曾莞婷得金鐘9天後「意外收到浩子驚喜禮物」！感動：出門還想到我

記者潘慧中／綜合報導

第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮已於18日順利落幕，曾莞婷憑藉《影后》奪下迷你劇集最佳女配角獎，這讓出道27年的她當場激動落淚。事隔一個多禮拜，她27日意外收到了浩子（謝炘昊）送的金鐘禮物，讓她感動不已。

▲▼曾莞婷。（圖／翻攝自Instagram／vicky_7155）

▲曾莞婷意外收到浩子的金鐘禮物。（圖／翻攝自Instagram／vicky_7155）

從Instagram限時動態中，可以看到浩子似乎是送了來自日本的線香禮盒，特別祝賀曾莞婷拿到金鐘獎，讓她看了又驚又喜，「出門還想到我真是感動。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼浩子。（圖／翻攝自Instagram／plungonfamily）

▲浩子出國不忘買禮物送給曾莞婷。（圖／翻攝自Instagram／plungonfamily）

至於兩人認識的契機，曾莞婷坦言是因為《綜藝玩很大》，才使她和浩子有緣結識，「讓我們相識頻率就是這麼奇妙的事。」

▲曾莞婷憑藉《影后》奪下迷你劇集最佳女配角獎。（圖／三立提供）

事實上，曾莞婷獲獎後手機被祝賀訊息灌爆的時候，曾莞婷才逐漸回過神，「我好像真的做到了～。」最令她感動的是，這次入圍讓她看見許多默默支持她的人，「所有加油打氣的聲音，我都銘記在心。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

曾莞婷浩子

推薦閱讀

快訊／76歲許紹雄「器官多重衰竭」癌逝！　家人悲痛證實：凌晨走的

快訊／76歲許紹雄「器官多重衰竭」癌逝！　家人悲痛證實：凌晨走的

1小時前

《影后》女星爆難搞5事蹟！排場超大「照片P半天才給過」公關都搖頭

《影后》女星爆難搞5事蹟！排場超大「照片P半天才給過」公關都搖頭

4小時前

丫頭退股手搖「不要對我尖叫」2年還沒拿到錢！硬起來打官司討666萬

丫頭退股手搖「不要對我尖叫」2年還沒拿到錢！硬起來打官司討666萬

5小時前

76歲港星許紹雄傳病危　「佘詩曼聞訊哽咽」被拍

76歲港星許紹雄傳病危　「佘詩曼聞訊哽咽」被拍

12小時前

隋棠小姑❤洋男友4年被求婚了！「不到1hr卻收噩耗」：笑與淚並行

隋棠小姑❤洋男友4年被求婚了！「不到1hr卻收噩耗」：笑與淚並行

10/27 10:29

38歲女星懷孕了！結婚下月秒做人成功　老公IG全是放閃照

38歲女星懷孕了！結婚下月秒做人成功　老公IG全是放閃照

1小時前

JKF女郎身材超辣！拍攝尺度突破「A4腰全看光」　理想型大公開

JKF女郎身材超辣！拍攝尺度突破「A4腰全看光」　理想型大公開

16小時前

家寧「本人還在挖土跟吃土當中」首鬆口近況！點閱雪崩暴跌…努力求聘

家寧「本人還在挖土跟吃土當中」首鬆口近況！點閱雪崩暴跌…努力求聘

10/27 11:49

五月天跨年重返台中開唱！ 「連開6場嗨跨2026」搶票時間曝光

五月天跨年重返台中開唱！ 「連開6場嗨跨2026」搶票時間曝光

2小時前

婁峻碩看電影打翻爆米花　下秒彎腰撿起…他讚：可惡被帥到

婁峻碩看電影打翻爆米花　下秒彎腰撿起…他讚：可惡被帥到

13小時前

34歲柯震東再演高中生！九把刀「花15年打造《功夫》」宣布定檔了

34歲柯震東再演高中生！九把刀「花15年打造《功夫》」宣布定檔了

16小時前

最仙吉他手出道了！　超狂背景曝光：是大咖男星愛徒

最仙吉他手出道了！　超狂背景曝光：是大咖男星愛徒

19小時前

熱門影音

逸祥婚禮「收到山豬紅包」！ 香蕉暖分享「夢想中三人合照」　

逸祥婚禮「收到山豬紅包」！ 香蕉暖分享「夢想中三人合照」　
篤定楊謹華會得金鐘影后！ 楊祐寧要她頒影帝「黑箱」XD

篤定楊謹華會得金鐘影后！ 楊祐寧要她頒影帝「黑箱」XD
楊祐寧送別71歲父　Junior心疼：他辛苦了

楊祐寧送別71歲父　Junior心疼：他辛苦了
周杰倫睽違18年合體郭富城　嗨跳〈對你愛不完〉

周杰倫睽違18年合體郭富城　嗨跳〈對你愛不完〉
阿雅11歲愛女秀「成熟金錢觀」 「需要vs想要」：要有平衡！

阿雅11歲愛女秀「成熟金錢觀」 「需要vs想要」：要有平衡！
謝展榮18歲就靠自己　怨爸爸謝祖武：滿狠的！

謝展榮18歲就靠自己　怨爸爸謝祖武：滿狠的！
李興文是陸戰隊退役　勸世閃兵：知恥近乎勇

李興文是陸戰隊退役　勸世閃兵：知恥近乎勇
潘若迪照顧沈玉琳不離不棄　保母阿蓮只有他找得到XD

潘若迪照顧沈玉琳不離不棄　保母阿蓮只有他找得到XD
張柏芝自曝「一耳聽不太到」 罕提成長背景：爺爺奶奶是聾啞人

張柏芝自曝「一耳聽不太到」 罕提成長背景：爺爺奶奶是聾啞人
45歲韓瑜大露美胸　旁人狂讚：好美！

45歲韓瑜大露美胸　旁人狂讚：好美！
范少勳19歲當兵！抽中海軍陸戰隊　後轉儀隊「退伍成楊謹華保鑣」

范少勳19歲當兵！抽中海軍陸戰隊　後轉儀隊「退伍成楊謹華保鑣」
陳漢典「扁平足」沒當兵　10幾年前收政府通知「免役」

陳漢典「扁平足」沒當兵　10幾年前收政府通知「免役」
Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

楊謹華曝自己主動索吻柯佳嬿　大讚：她真的滿好親！

楊謹華曝自己主動索吻柯佳嬿　大讚：她真的滿好親！

逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」

逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」

黃子佼親口認「離婚孟耿如」！　當庭求法官輕判：要給扶養費

黃子佼親口認「離婚孟耿如」！　當庭求法官輕判：要給扶養費

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

Nell打招呼

Nell打招呼

看更多

【恐怖乘客】勒頸狠揍運將！聽到報警秒認慫：打一拳賠1000

即時新聞

剛剛
剛剛
2分鐘前0

為母掙扎心聲曝光！　金曲歌后痛心數度「哽咽哭了」

3分鐘前0

宇珊痛訴冷血航空！親人突過世「退票被逼附死亡證明還遭酸」還原過程氣哭

10分鐘前0

頻聞到水溝味！韓女星演戲「女生嘴裡竟有腐臭味」：實在忍不下去

15分鐘前0

等了21年！張棟樑兌現承諾　驚喜宣布超狂「重磅喜訊」

18分鐘前1

樂天女孩哭成一片　「我們真的做到了！ 」　岱縈帶贏、穎樂贏了

39分鐘前0

ARKis狂掀衣洩「冰塊盒腹肌」！　激動爆哭吐心聲：我做到了

45分鐘前42

許紹雄癌逝「23天前最後露面」照片曝！臉色無異常　乾女兒佘詩曼淚崩

49分鐘前0

樂團靈魂沙發自爆手機成癮！　吐真實「焦慮心聲」

59分鐘前0

一路看他越來越紅！　南韓大咖饒舌歌手霸氣宣言：跟女友交往7年

1小時前31

許紹雄病逝「顯赫身世曝光」！曾演《使徒行者》　曾祖父是慈禧乾兒子

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／76歲許紹雄「器官多重衰竭」癌逝
    1小時前506
  2. 《影后》女星爆難搞5事蹟！
    4小時前811
  3. 丫頭退股手搖「不要對我尖叫」2年還沒拿到錢
    5小時前125
  4. 許紹雄傳病危「佘詩曼聞訊哽咽」
    12小時前124
  5. 隋棠小姑❤洋男友4年被求婚了！
    10/27 10:293216
  6. 38歲女星懷孕了！結婚下月秒做人成功
    1小時前10
  7. JKF女郎身材超辣
    16小時前105
  8. 家寧「本人還在挖土跟吃土當中」首鬆口近況
    10/27 11:494646
  9. 五月天跨年重返台中開唱！ 連開6場時間、搶票資訊一次看
    2小時前3
  10. 婁峻碩看電影「彎腰撿爆米花」　他讚：可惡被帥到
    13小時前63
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合