曾莞婷得金鐘9天後「意外收到浩子驚喜禮物」！感動：出門還想到我

第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮已於18日順利落幕，曾莞婷憑藉《影后》奪下迷你劇集最佳女配角獎，這讓出道27年的她當場激動落淚。事隔一個多禮拜，她27日意外收到了浩子（謝炘昊）送的金鐘禮物，讓她感動不已。

▲曾莞婷意外收到浩子的金鐘禮物。（圖／翻攝自Instagram／vicky_7155）



從Instagram限時動態中，可以看到浩子似乎是送了來自日本的線香禮盒，特別祝賀曾莞婷拿到金鐘獎，讓她看了又驚又喜，「出門還想到我真是感動。」

▲浩子出國不忘買禮物送給曾莞婷。（圖／翻攝自Instagram／plungonfamily）



至於兩人認識的契機，曾莞婷坦言是因為《綜藝玩很大》，才使她和浩子有緣結識，「讓我們相識頻率就是這麼奇妙的事。」

▲曾莞婷憑藉《影后》奪下迷你劇集最佳女配角獎。（圖／三立提供）



事實上，曾莞婷獲獎後手機被祝賀訊息灌爆的時候，曾莞婷才逐漸回過神，「我好像真的做到了～。」最令她感動的是，這次入圍讓她看見許多默默支持她的人，「所有加油打氣的聲音，我都銘記在心。」