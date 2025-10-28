記者潘慧中／綜合報導

北部已經連續下了超過一個禮拜的大雨，不但休假不方便外出玩樂，通勤族更是叫苦連連。對此，體育主播卓君澤28日在社群網站提醒，上班搭車除了要小心自身安全，「也要留意身旁的乘客。」

▲卓君澤記錄稍早的驚魂記。（圖／翻攝自Threads／lindsey_chocho）



卓君澤在Threads記錄雨天的通勤經驗，「雨天通勤真的挺阿雜，好幾班都大客滿的情況下只能目送公車離開⋯⋯好不容易上車也是被擠成沙丁魚。」

▲卓君澤早上搭公車通勤。（圖／翻攝自Instagram／lindsey_chocho）



除了忍受擁擠的通勤環境，卓君澤還在公車上碰到突發狀況，「今天搭南京幹線就遇到乘客昏倒」，由於事發突然，讓她當場一度相當慌張，「忘記是打112還是119，趕緊估狗打119，希望乘客沒事。」

▲卓君澤突然遇到乘客昏倒。（圖／翻攝自Instagram／lindsey_chocho）



在緊張的早晨後，卓君澤也以幽默語氣為這場通勤驚魂記收尾，「啊啊啊啊啊我沒有買到早餐好餓啊啊啊啊啊！」從忙亂、擔憂到無奈的飢餓，雨天通勤的真實一幕全被她記錄下來。

卓君澤Threads全文：

雨天通勤真的挺阿雜，好幾班都大客滿的情況下只能目送公車離開⋯⋯好不容易上車也是被擠成沙丁魚

除了自己小心腳下安全外，也要留意身旁的乘客，今天搭南京幹線就遇到乘客昏倒，慌亂中忘記是打112還是119，趕緊估狗打119，希望乘客沒事

啊啊啊啊啊我沒有買到早餐好餓啊啊啊啊啊