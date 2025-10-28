《影后》女星爆難搞5事蹟！排場超大「照片P半天才給過」公關都搖頭

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
《影后》詹子萱爆難搞5事蹟！排場超大「照片P半天才給過」公關都搖頭

圖文／鏡週刊

去年金鐘獎迷你戲劇新人獎得主詹子萱，接連幾部作品都有亮眼演出，迅速成為突出的新生代小花旦，同時也是各大時尚場和活動的寵兒。不過最近業內卻有耳語，指詹子萱如今的排場規格直追老闆張鈞甯，況且才28歲的她明明青春亮麗，但參加活動時的官方照片往往修圖很久，也令公關難為。

詹子萱憑藉與柯震東演砲友的《愛愛內含光》一炮而紅，當初她以一介新人之姿接下温貞菱臨時辭演的燙手山芋，大膽在螢幕上「床戰」柯震東，演技普獲認同，果然一舉斬獲金鐘新人獎；後續演出《影后》裡生長於戲劇世家的白富美，卻被「史艾瑪」背叛搶走角色的「南瓜小姐」，也為她帶來了不小的討論度。

出場規格比照張鈞甯

然而隨著詹子萱的走紅，公關界開始流傳抱怨的耳語，提到替詹子萱安排宣傳的頭痛情況，因為她出道才4年，在媒體眼中距離新人不遠，但由經紀公司安排她出場的規格要求，竟已比照老闆張鈞甯，往往令主辦方傻眼。

有公關表示，被要求要為藝人多做宣傳、多安排專訪，但詹子萱團隊提出的拍攝要求，卻不是一般媒體能接受的，例如昂貴的妝髮、特別的服裝品牌等，有公關私下搖頭嘆息：「她確實不像一般新人好配合。」

此外，詹子萱的團隊對她出席活動時發放的官方照片，也往往修圖修半天才給過，說起來詹子萱才28歲，一般未修片的「生圖」，包括膚質、氣色等狀態已經很不錯，即使修圖也不用動太多地方，但詹子萱卻要花更多時間、修得特別精緻，也往往令媒體等候多時，忍不住怨聲載道。

詹子萱另一件傳聞難搞事蹟，則是她曾因自己並非某部電影的女主角，就不願配合宣傳，令工作人員相當頭疼，也驚訝她年紀輕輕就如此有大牌氣勢。

重金進修　回台機會多

除了背靠老闆張鈞甯，詹子萱也算是舒淇、周迅等人的同門，她2020年砸下新台幣數十萬元的學費，隻身前往北京修讀周迅、舒淇等人創辦的表演教育機構「山下學堂」，回台後果然有許多演出機會。而近日除了即將播出的《看看你有多愛我》《監所男子囚生記》之外，還參與演出了柴智屏翻拍韓劇《我們的藍調時光》、醫療劇《急診室的奇蹟》等，星運頗佳。

針對耳語傳言，詹子萱經紀人回應：「子萱看到傳來的訊息大笑，開玩笑說自己也想要有排場；老闆看到也笑了，說我們家孩子最乖，都在認真拍戲，誰敢要排場？老闆親自去幫她鋪紅地毯。」經紀人同時表示，「謝謝爆料者，一定也是很喜歡子萱，才會幫我們用另類的方式讓她上新聞！我們會繼續努力工作、認真拍戲的。」

