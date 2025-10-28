ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
丫頭退股手搖「不要對我尖叫」2年還沒拿到錢！硬起來打官司討666萬

取錢不容易／獨家！退股手搖飲沒收到錢　ㄚ頭打法律戰索討666萬

圖文／鏡週刊

曾被封為「副業女王」的丫頭詹子晴，近年跨足電商、餐飲、投資領域，商場表現亮眼。然而，丫頭2016年共同創立的手搖飲品牌「不要對我尖叫」，近期風波不斷；據了解，2023年她退出該品牌經營與股東身分後，原本應可領得新台幣6,666,600元退股款，之後卻未收到款項。今年3月她向法院聲請強制執行獲准，只是得面臨冗長程序，要拿到錢恐怕還需要一段時間。

取錢不容易／獨家！退股手搖飲沒收到錢　ㄚ頭打法律戰索討666萬

有副業女王稱號的ㄚ頭詹子晴，2022年和森田、Vic 陳雋希攜手創立快電商，前2年締造超過20億元的驚人營業額，可說賺得滿缽滿盆；不過她在2016年合作創立的手搖飲品牌「不要對我尖叫」，最近卻傳出不少紛爭，除了多位加盟主指控總部經營不善，造成加盟店無法正常開店或營運，台灣分店至今也只剩下寥寥數家。

海內外展店　發願賣破億

根據法院判決系統的公開資料，丫頭持有「不要對我尖叫」的王姓負責人於2023年8月所簽的600多萬元本票，但一直未獲支付，因而向法院聲請強制執行，並載明自2023年5月17日起至清償日止，按年利率6%計息。法院審酌票據內容及相關證據後，認定符合法定要件，裁定該本票得為強制執行。

取錢不容易／獨家！退股手搖飲沒收到錢　ㄚ頭打法律戰索討666萬

不要對我尖叫透過加盟模式快速拓展海外通路，品牌曾經在香港、北京、澳門、日本、馬來西亞、菲律賓等地設點，擴張速度極快，分店數一度高達400家。ㄚ頭甚至曾發下豪語，年營業額可破億元，沒想到前年爆出她和股東理念不合，因此決定退出經營團隊。

加盟爆爭議　總部遭提告

該品牌近來傳出數起加盟糾紛，多位加盟主控訴公司經營不善、管理混亂，導致店面無法正常營運；甚至有部分加盟主指稱，總部仍持續以「加盟」名義收取加盟金，卻未提供應有的裝潢設計、貨品與設備。加盟主指出，簽約後已支付約近300萬元的加盟金與店面裝修款項，但至開店日前仍未見設計圖或開工進度，且公司聯絡窗口失聯。目前已有多位加盟主委託律師提告，要求釐清資金流向與合約履行情形。

取錢不容易／獨家！退股手搖飲沒收到錢　ㄚ頭打法律戰索討666萬

對於退股款項究竟是否已收到？ㄚ頭經紀人回覆本刊，ㄚ頭和品牌方已有簽署保密條款，所以不方便回應。


楊祐寧送別71歲父　Junior心疼：他辛苦了

選單收合