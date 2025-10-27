吳怡霈控「航空公司客服不耐煩」　怒掛電話：把我心情弄壞

記者王靖淳／綜合報導

女星吳怡霈最近透過Threads發文，控訴一家航空公司客服急促且感覺不耐煩的「機關槍式」回覆，讓她當場腦神經斷掉：「把我心情弄壞！」貼文曝光後，立刻掀起網友留言討論。

▲吳怡霈。（圖／翻攝自Facebook／吳怡霈Patty）



吳怡霈坦言向來對這家航空的印象很好，更是該航空的常客，但是最近某天致電客服詢問票務問題時，接電話的客服人員，不但口氣急促，似乎很不耐煩之外，更讓她感覺「一副『為什麼我今天要上班』的感覺。」她透露這名客服的語速像機關槍般快速，態度更讓她感覺像是「數學老師在教三角函數」，讓她備感壓力。

在這通電話中，最讓吳怡霈理智線斷裂的，莫過於客服人員的回覆內容。她表示，自己當時曾試圖要求對方放慢語速，並解釋，「因為這個資訊量對我來說太大了」，更進一步詢問：「那以你專業的建議會是什麼？」沒想到，對方竟冷冷地回覆她：「這是旅客自己的選擇，我不會給意見」，讓她在向對方道謝後，立刻怒掛電話，「我整個一秒腦神經斷掉。」

▲吳怡霈抱怨航空公司。（圖／翻攝自Threads／wuipei29）

在掛完電話後，吳怡霈仍怒氣未消。她認為知識不對等的事，客服不該視為理所當然，「我們就是因為不了解才要詢問吧。」所幸，在過了三分鐘再打一通電話後，吳怡霈終於遇到了耐心解說的客服人員。她形容，對方語氣輕柔、講解詳細，不但手把手教她如何操作，更貼心地幫她想出3個解決方案。這天壤之別的服務態度，讓她瞬間氣消，並在文末向對方道謝：「謝謝妳，又拯救了我週末心情。」