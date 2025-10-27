旅遊YTR剛新婚「外出18天工作」遭抱怨！合體《中文怪物》咪蕾宣布好消息

記者孟育民／台北報導

八大電視全新自製實境節目《自由的旅行者》第二季出發！節目第一季播出後好評不斷，YouTube總曝光次數更累計超過八百萬，粉絲紛紛敲碗第二季，主持人融融就在第一季結束後兩個月再度啟程，這次加入全新搭檔是來自韓國的YouTuber咪蕾，兩人將前往韓國展開自駕壯遊之旅。日前兩人合體拍攝宣傳照，融融明顯消瘦不少，「媽媽看到我第一季節目上的身材有點胖，加上近期準備婚禮，特別加強飲控和健身。」不到三個月成功瘦身七公斤的他，打趣笑說：「這次去韓國可能會被美食補回來，但最多只能三公斤，得嚴格執行！」

▲《自由的旅行者》第二季加入新搭檔咪蕾,將與主持人融融（左）前往韓國展開自駕行 。（圖／八大提供）



《自由的旅行者》全新第二季即將與觀眾見面，團隊近日已陸續前往韓國進行拍攝，而上週才剛完成終身大事、新婚的融融透露，現階段他和另一伴仍是分隔兩地工作，所以即便新婚，他還沒有太大的感覺，「但老婆有偷偷抱怨，拍攝18天真的有一點久，希望老公可以早點回家！」

▲融融瘦了7公斤 。（圖／八大提供）



融融談到與咪蕾首次合作，他覺得對方是個可愛又親切的女孩，期待透過她的引導，能更深入了解韓國文化。來自韓國的YouTuber咪蕾，近期因參加話題節目《中文怪物》受到關注，本身也是經營自媒體的她，比融融經營頻道晚了一年，但兩人同樣都是熱愛旅行，這次除了期待與融融在旅程中撞出火花及默契外，她坦言對自己最大挑戰是「早起！」

▲咪蕾期待節目火花 。（圖／八大提供）



融融習慣早上六、七點起床，接著開始運動、吃早餐，咪蕾則是熬夜到半夜二、三點才上床睡覺的人，醒來時常已是中午時間。身為夜貓子的咪蕾笑說，有一次早上九點多起床，還在床上賴床，悠閒地滑手機，卻已經看到融融的限動貼文在運動、工作！因擔心影響團隊拍攝行程，咪蕾在出發前努力調整作息，融融則要她別緊張，所有人都會給予精神鼓勵、大家會互相幫忙。



