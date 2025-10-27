愛雅懷孕5個月「3部位變黑了」！崩潰吐最尷尬問題：以前從沒遇過

記者潘慧中／綜合報導

愛雅（舊藝名：張艾亞）2022年宣布結婚，事隔兩年多，她8月驚喜證實要當媽媽了，目前已懷有5個月的身孕。近日格外引起討論的是，她26日在社群網站記錄下懷孕後的身體變化，「彷彿被偷偷改寫了一遍。不只是肚子變大、口味變了，還有一些…真的很難說出口的變化。」

▲愛雅已經懷孕5個多月。（圖／翻攝自Instagram／aiyachang1988）



愛雅最近逐漸發現身體出現了細微變化，讓她不敢相信，「那些曾經白白嫩嫩的地方——腋下、脖子、鼠蹊部，怎麼都變黑了！？」雖然她知道這是正常的賀爾蒙變化，「但心情，還是有點小崩潰。」

不只這樣，愛雅還談到胸部的不適：「我的胸瘋狂脹奶，硬得像石頭，還摸到腫塊，有時甚至痛到不敢碰。每天都在跟胸部的重量對抗。」

▲愛雅接受產檢。（圖／翻攝自Instagram／aiyachang1988）



除了皮膚和胸部變化，愛雅也分享了懷孕後最讓她覺得尷尬的問題，那就是便秘，「以前從來沒遇過，現在只要3天沒上廁所，整個人就快炸掉，更別提有時還會突然『拱』起來……每次想跟別人說，都講不出口。」

