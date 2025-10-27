少了他們3個！EXO回歸12月開見面會　官方證實：張藝興也會加入

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣團體EXO歷經團員一個個入伍當兵又退伍，終於迎來回歸期！稍早，官方證實他們將自12月13、14日連續兩天在首爾舉辦見面會「EXO’verse」，不僅如此，他們還將在明年1月帶著專輯回歸，就連中國成員張藝興也加入，只是官方同步證實，見面會與專輯只會有6人參與，少了伯賢跟Chen、 Xiumin。

▲EXO即將在1月回歸，12月開見面會預熱。（圖／翻攝自EXO臉書）



SM於27日稍早官宣EXO即將回歸，成員陸續退伍後，他們預計在12月13、14日連續兩天在首爾舉辦見面會「EXO’verse」預熱，並於2026年的1月推出第8張正規專輯，值得一提的是，不論是專輯回歸還是見面會，中國成員張藝興（Lay）都會參與。

▲EXO的回歸跟見面會，張藝興都會參加。（圖／翻攝自EXO臉書）



只是官方也同步坦言，「見面會和新專輯有Suho、燦烈、D.O.、Kai、世勳、Lay參與」，間接證實少了伯賢跟Chen、 Xiumin，3位成員過去曾與SM有過紛爭，如今並未加入回歸，也讓粉絲感到不捨及遺憾。

據韓媒報導，EXO在韓國舉辦的見面會門票預計在10月30日先給會員優先購，再來才是隔日正式對外販賣。