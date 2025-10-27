台語歌王愛兒「新身份」曝光！　翻玩江蕙經典歌致敬

▲ 袁小迪愛兒黃浩庭，以全新音樂身份「SAX MACHINE」推出專輯。（圖／記者黃克翔攝）



記者翁子涵／台北報導

落日飛車的薩克斯風手、袁小迪愛兒黃浩庭，以全新音樂身份「SAX MACHINE」重磅回歸，推出全新專輯《SAX TAPE》，靈感源自他在美國拉斯維加斯觀賞知名樂團於沉浸式球體場館的演出，那場震撼的聲光體驗徹底啟發了他，SAX MACHINE笑稱：「那一刻我覺得自己看見了未來，也看見音樂能有多大的可能，這讓我下定決心要持續創作與突破。」

▲黃浩庭設計「派對眼鏡」。（圖／夕陽音樂提供）

這次黃浩庭更以製作人身份主導，力邀吳昱陞、黃宣、BRADD、阿布絲、KING CHAIN、Mitty，以及韓國音樂人Jason Lee等眾多音樂好手共同創作。他笑說：「大家行程都滿檔，我們常只有一天能錄音，所以就用最直接的即興對話，邊巡演邊剪輯素材，最終才拼湊出整張專輯！」

談及最具挑戰性的作品，黃浩庭點名〈Pull Up〉：「那首歌超出我所有舒適圈，是我首次嘗試如此激烈的電子節奏。」他形容製作過程就像健身，在力量耗盡時再多推一把，才能更強，其中〈藍寶石〉更讓人驚喜，靈感竟來自江蕙的〈鴛鴦酒杯〉，「有天我在法國聽demo，突然想到：如果法式電子舞曲是一首台語歌，會是誰唱？腦中第一個出現的就是江蕙。她的聲音太經典了，結果一試就搭上了。」這首歌也成了向秀場文化與江蕙的致敬。

專輯延伸視覺更暗藏巧思，SAX MACHINE特別設計了一副「派對眼鏡」，其特殊鏡片能折射出繽紛光影，象徵他旅途中所見的世界，他解釋：「那是我把各地的光收集起來的方式。」這副眼鏡不僅是概念，更是實體專輯的一部分，將以限定形式發售。

