大陸歌手陳粒日前在四川峨眉山「熱浪飛行音樂節」登台演出時發生嚴重舞台事故，耳返（監聽耳機）設備突然電源中斷，瞬間出現超過120分貝的爆音，導致她耳朵劇痛、當場蜷縮摀耳、眼眶泛紅。儘管突發狀況，她僅停頓數秒便強忍疼痛繼續演唱，完成長達40分鐘的整場表演，包括終曲〈光〉，全程未中斷也未說明原因，敬業態度讓現場觀眾十分動容。

▲陳粒表演遇到監聽耳機爆音事件。（圖／翻攝自微博）



事故發生於10月26日晚上，當時陳粒正演唱代表作〈走馬〉，監聽耳機系統突發異常，爆音震耳欲聾。多段現場影片流出後，觀眾紛紛留言心疼表示，原以為她閉眼是情感投入，後來才發現是在忍痛：「原來她一直閉著眼睛是因為太痛了，中途睜開眼時眼眶都濕了。」、「耳返剛上台就爆鳴，還是努力唱完全場，太讓人心疼了。」

事故當晚，陳粒透過微博小號發文，宣布將開始「減少舞台工作」，並坦言這樣的事故已不是第一次，「這類情況已經發生三次，若再發生，我會考慮引退。」她強調觀眾沒有做錯事，花錢買票不該為舞台事故買單，也透露自己當時選擇沉默是因為怕哭出來會影響演唱。隔天（10月27日），她再度發文表示，已安排的工作仍會完成，但未來會「調整工作節奏」。

▲陳粒在小號發聲，並跟朋友表示「再發生就考慮引退」。（圖／翻攝自微博）



陳粒的經紀公司「趣果工作室」於27日發表致歉聲明，證實事故原因為「耳返電源意外中斷引發爆音」，並向觀眾與歌手致歉。不過粉絲普遍不滿，批評團隊檢修疏失，「這不是第一次出問題了，道歉有什麼用？」、「上點心行不行？舞台安全不是開玩笑。」不少網友指出，監聽耳機爆音屬於高風險事故，可能導致急性聽覺創傷、鼓膜損傷甚至永久性聽力喪失，呼籲演出產業應建立更嚴格的安全檢測流程。

粉絲則以實際行動力挺偶像，紛紛留言「健康第一，舞台可以等」、「姐姐一定要注意身體」，並發起「曬編號」活動，以紀念性日期填入未購得的限量專輯編號，用創意方式傳達支持。有粉絲呼籲工作室徹查設備問題、公開追責過程，強調「舞台不該是賭命的地方」。

網友留言也充滿不捨，「耳機爆炸痛成那樣，她還溫柔地說了句『不好意思，剛才設備故障』，這樣的敬業太讓人心疼」、「她工作室真的對得起她嗎？」、「音樂人最怕的就是聽力出問題，希望她沒事。」據悉，陳粒目前已進行聽力檢查並安排休養，粉絲仍在社群持續為她留言打氣：「姐姐，我們等妳，請一定要平安健康地回來。」