隋棠小姑❤洋男友4年被求婚了！「不到1hr卻收噩耗」：笑與淚並行

記者潘慧中／綜合報導

謝沛恩憑藉《波麗士大人》等電視劇，交出漂亮成績單；加上大嫂是超人氣的隋棠，媽媽是混血女星賴佩霞，在演藝圈擁有一定知名度。近日格外引起討論的是，她坦言前陣子被求婚了，但因為這個月還發生家人生病、愛犬離世等插曲，讓她有「愛與心碎交織」的感覺。

▲謝沛恩被外國男友Dana求婚了。（圖／翻攝自Instagram／aggiemlove）



謝沛恩有感而發地說，10月一直是她人生中特別的月份，「4年前的10月，我遇見了Dana；1年前的10月，妹妹在美國結婚；同一個月，我們在美國參加Dana家族婚禮時，家裡15歲的狗狗嘟嘟生病離開了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

而今年的10月，命運再度給了謝沛恩深刻的體驗，「月初，爸爸突然進行了緊急的頭部手術，那段時間真的讓全家人心都揪在一起。」雖然家裡一度陷入擔憂，但她也再度感受到家人的凝聚力，「妹妹Addy 從美國回到台灣，家人再次團聚。而爸爸的康復比誰都想像得快。再次聽見他爽朗的笑聲，就像陽光重新照進了家裡。」

▲謝沛恩與Dana交往4年。（圖／翻攝自Instagram／aggiemlove）



談及人生的另一個轉折，謝沛恩坦言：「10月24日，是我和Dana的第4週年。那天，他向我求婚。」但就在小倆口沉浸於幸福時，「不到一個小時後，卻接到消息，陪伴我們16年的狗狗妞妞，已經準備好要離開了。」

這段心路歷程讓謝沛恩產生新的體悟，「生命總是這樣，讓笑與淚並肩而行。在心碎的時刻裡，也感受到一份靜靜的覺知，原來一切都取決於我們用什麼眼光去看。當我選擇用愛去看，恩典就會在每個當下悄悄展開。」

▲謝沛恩分享家人與愛犬的最後一張合照。（圖／翻攝自Instagram／aggiemlove）



謝沛恩IG全文：

十月，總是我人生中最難忘的月份之一。

四年前的十月，我遇見了 Dana。

一年前的十月，妹妹在美國結婚，

同一個月，我們在美國參加 Dana 家族婚禮時，

家裡十五歲的狗狗嘟嘟生病離開了。

而今年的十月，也再次帶來了愛與心碎的交織。

月初，爸爸突然進行了緊急的頭部手術，

那段時間真的讓全家人心都揪在一起。

但也在那份害怕裡，看見了美好。

妹妹 Addy 從美國回到台灣，

家人再次團聚，

而爸爸的康復比誰都想像得快。

再次聽見他爽朗的笑聲，

就像陽光重新照進了家裡。

10 月 24 日，是我和 Dana 的第四週年。

那天，他向我求婚。

我們還沉浸在幸福裡，憧憬著未來，

不到一個小時後，

卻接到消息，陪伴我們十六年的狗狗妞妞，

已經準備好要離開了。

今天，我們和她道別。

生命總是這樣，

讓笑與淚並肩而行。

在心碎的時刻裡，

我也感受到一份靜靜的覺知，

原來一切都取決於我們用什麼眼光去看。

當我選擇用愛去看，

恩典就會在每個當下悄悄展開。

分享我們最後一起的照片