楊謹華零偽裝「搭高鐵南下追星」　粉黑應援BLACKPINK老公愛相隨

▲拿到金鐘獎女主角獎的楊謹華，封后隔天在老公Ben陪伴下南下追星，還特別穿上粉色戰袍。（圖／讀者提供／CTWANT）

圖文／CTWANT

楊謹華歷經多次摃龜後，終於在本月18日憑藉《影后》一劇，榮獲金鐘60視后殊榮。身為BLACKPINK的鐵粉，她也在慶功宴上開心透露，已經準備好南下朝聖偶像BLACKPINK的演唱會。時報周刊CTWANT的讀者也目擊，19日下午楊謹華一身粉黑色應援打扮，準備搭乘高鐵前往左營站，老公Ben也愛相隨，陪愛妻南下追星。

BLACKPINK自2019年起多次來台開唱，楊謹華每場必到。上周BLACKPINK世界巡迴＜DEADLINE＞在高雄連續舉辦兩場，因18日正逢戲劇類金鐘獎頒獎典禮，楊謹華只能參加19日的演出。得獎後，她開心現身《影后》慶功宴，坦言已準備好演唱會戰袍與應援物，興奮直呼：「我已經準備好要去看BLACKPINK了！」

▲楊謹華的老公Ben在社群曬出楊謹華三度追星的紀念照。（圖／翻攝自Ben IG／CTWANT）

19日下午約2點45分，本刊讀者也在台北車站巧遇楊謹華與老公Ben，兩人正準備搭乘高鐵南下。只見楊謹華特意穿著黑色T恤搭配粉紅色外套、手提一只粉紅色香奈兒包包，就連手機殼也是粉色系，與BLACKPINK的應援色完美呼應，十分應景。

而Ben則負責拖著行李箱，一手還拿著便當，在熙攘人群中為愛妻開路。令人佩服的是，回顧《影后》慶功宴從18日深夜一路持續到19日凌晨，當晚楊謹華還說要小酌慶祝，下午卻能妝髮完整地現身車站，毫無疲態，果然是《影后》體質。

▲金鐘60楊謹華憑藉《影后》拿下最佳女主角獎。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

19日晚間6點多，楊謹華與Ben抵達高雄國家體育場。或許因天氣炎熱，她已脫下粉紅外套，身穿簡約黑色T恤，卻依然一眼被粉絲認出。她親切與粉絲打招呼、合影，獲得滿滿祝福。事後，Ben也在個人IG曬出愛妻看演唱會的身影，甜蜜稱讚她是「內湖Jisoo」，並分享她三度參與BLACKPINK演唱會的紀念照，相當甜蜜。

▲慶功宴上Ben陪伴在楊謹華身邊，夫妻倆一同分享喜悅。（圖／侯世駿攝／CTWANT）

