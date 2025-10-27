夢多救助光復洪災「捐款給狗狗」遭網謾罵　傻眼吐真實心情！

記者黃庠棻／台北報導

2025高雄電影節今（26）日邁入最後一天，雙閉幕片之一的《咒死你》於雄影亞洲首映，導演宇賀那健一與製片鈴木祐介、演員海津雪乃、楊宇騰YU、范瑞君、邵奕玫、夢多（大谷主水）、林思廷齊聚雄影接受媒體訪問。

▲《咒死你》夢多、范瑞君、邵奕玫、楊宇騰、導演宇賀那健一、海津雪乃、林思廷、製片鈴木祐介出席高雄電影節。（圖／高雄電影節提供）

來台發展多年的夢多，這次在《咒死你》中飾演道士，雖然這是一部與宗教有關的恐怖片，但還涉及了「社群網站」的議題，他透露自己過去會氣到跟網友對嗆，但演完這一部電影之後就不敢了，直呼「我怕被詛咒」，讓人對這部片的劇情相當好奇。

▲夢多。（圖／高雄電影節提供）

不過，夢多也分享近期在網路上讓他看了相當無言的言論，原來是日前花蓮光復鄉洪災，他雖然在拍戲無法到現場救援，但為了表達自己的心意仍捐款救助，選擇救援當地的狗狗，沒想到卻引發酸民攻擊，讓他直呼「捐錢就狗狗還被罵，雖然跟國籍無關」，語氣相當委屈。

▲楊宇騰。（圖／高雄電影節提供）

此外，楊宇騰也分享自己對於社群網站的看法，坦言「我這一年才開始看留言，覺得多看能學到東西。負面留言我不會受影響，就覺得『喔！謝謝』，可能我的粉絲會留言鼓勵，我很感謝，但負面的東西才會真正有反思。」