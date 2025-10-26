ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
楊祐寧送父最後一程！緊牽老婆現身「鞠躬致意」　好友見他堅強泛淚喊話

記者孟育民／台北報導

男星楊祐寧71歲的父親楊進元在今年6月發現身體不適，後來診斷出惡性腫瘤，於日前病逝。楊祐寧今（26）日下午在台北信義區獨一文創舉辦父親楊進元的生命紀念會，以「我眼中的Daddy」為題，紀錄父親生前的點點滴滴。稍早楊祐寧牽著老婆Melinda的手現身向媒體致意，並鞠躬表示：「謝謝各位媒體辛苦了。」說完隨即回到會場。

▲▼楊祐寧爸爸過世感恩紀念會，楊祐寧。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼楊祐寧、Melinda向媒體致意。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼楊祐寧爸爸過世感恩紀念會，楊祐寧。（圖／記者周宸亘攝）

楊進元生前人緣極佳，追思會現場由黃國倫牧師證道，尾聲則由楊祐寧的母親林美麗代表家屬致謝，現場播放著音樂，氣氛溫馨感人。演藝圈好友紛紛到場送別，六月先前因羽球比賽腳傷送醫，今仍拄著拐杖現身；同場的還有李易、路嘉怡、林逸欣、柯淑勤、小馬、Junior、造型師Roger、Gigi、Stanley、陳怡蓉、潘若迪、李明依、黃小柔、導演曹瑞原、張軒睿、聶雲、吳依霖與香米拉等人皆親臨致意。楊謹華則因為今天有工作無法到場。

▲▼楊祐寧爸爸過世感恩紀念會，六月。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼楊祐寧爸爸今感恩紀念會，演藝圈好友送別。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼楊祐寧爸爸過世感恩紀念會，李易。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼楊祐寧爸爸過世感恩紀念會。（圖／記者周宸亘攝）

Junior受訪時，坦言也叫楊進元「Daddy」，兩人交情極深，他眼睛盈眶說：「他在我們記憶裡面非常重要，以前在店裡待到最後，他會單獨幫我們上交響樂課，是個很有趣的人。」而楊祐寧雖然痛失父親，但仍忙於工作兼顧家庭 ，Junior看了直呼心疼，他告訴楊祐寧：「辛苦了。」楊祐寧則回：「不辛苦，辛苦的是Daddy。」讓他覺得楊祐寧相當堅強。

▲▼楊祐寧爸爸過世感恩紀念會，韓宜邦Junior。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼Junior受訪時盈眶泛淚。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼楊祐寧爸爸過世感恩紀念會，韓宜邦Junior。（圖／記者周宸亘攝）
 

