蕭秉治介紹樂手掀暴動！　粉絲1舉動...他傻眼吃醋：跑票喔？

▲蕭秉治為了歌迷睡飽14小時。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

蕭秉治在完封北高雙蛋後，展開全新巡演《活著 Alive》，24日首先在北京MAO Livehouse北京五棵松登場，為了呈現完美演出，蕭秉治狂睡14個小時，他對台下歌迷說：「因為要好好保養體力才能唱給你們看，是為了你們才睡這麼久。」從開場的〈戰神〉、〈Superhero〉等歌，讓全場歌迷率先感受他滿滿的電力，跟著他狂嗨狂唱2小時。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼蕭秉治嗨唱多首經典神曲。（圖／相信音樂提供）





演唱會上不論經典嗨曲還是經典蕭氏情歌，歌迷都跟著盡情合唱及應援，甚至甜撩蕭秉治「越來越帥」，蕭秉治靦腆笑回：「最近有在保養，很高興把這個巡迴帶到北京，謝謝大家來看我的演唱會。」雖然蕭秉治去年才來到北京同場地開唱，但當時是以GX身份前來，有鼓鼓相伴，這回自己一個人巡演其實心裡很緊張，因為歌迷的熱情，化解了他的緊張情緒，i人的他還能跟歌迷說說笑笑，當他介紹樂手老師時，歌迷狂喊：「好帥喔！好帥喔！好帥喔！」他還假裝吃醋地說：「跑票哦？」逗樂歌迷。



在唱到〈外人〉時，蕭秉治感性地說：「這首歌不能獻給你們，因為你們都不是外人。」在演唱會後會簽名時，有歌迷向他表示自己被霸凌的時候，是聽他的歌而活下來的勇氣，心疼歌迷的經歷，他也說：「不管你們從什麼時候開始聽我的音樂，很開心你們可以加入我的音樂世界，讓我的音樂可以在你們的生命中佔有一點小小的力量。」他最後提及：「很高興可以把活著這個巡迴帶到不同城市，我真的很感動，也知道自己的能力還沒有那麼大，但很謝謝你們來。」