八點檔女星嫁「台北孔劉」竟遇婚姻惡夢　尪是媽寶男…婚後崩潰！

公視+自製食療系影集《就算一個人也可以好好的吃飯2》（簡稱《好好吃飯2》）第一部將於11月1日在公視+、LINE TV上線；第二部則於11月11日上線，本季再迎來八點檔高人氣女星廖苡喬，她曾在《願望》等劇中以「模範人妻」形象深植人心。

此次在劇中再度飾演「瑜姐」一角，從第一季以主管身份默默支持著女主角李玲葦，兩人互動深受觀眾喜愛，第二季變身成嬌俏人妻，戲劇張力全面升級，對老公（林駿堯飾）的「獨家轟天雷式打呼法」讚不絕口，她還和李玲葦即興玩出「打呼交響曲」，讓現場笑聲不斷。但她在劇情後半也因受不了老公「台北孔劉」打呼聲和媽寶性格，讓她忍不住感概「有沒有聽過有人因為呼聲太大想離婚？！」

廖苡喬坦言，能夠在第二季詮釋同一角色是一次難得的演員經歷「這是我第一次演出有續集的作品，看到瑜姐從職場場景走進生活面，很新鮮也很有挑戰。」她特別喜歡與李玲葦的互動「從原本的職場媽媽變成民宿客人，角色關係轉換讓表演更自由，這次火花更多、更即興，拍起來真的很好玩！」

李玲葦也分享戲裡戲外與廖苡喬的默契「瑜姐根本就是苡喬姐本人！她健談又很照顧人，第一季我們在片場就聊不完，真的超開心。」雖然兩人第一季殺青後各自忙碌，直到第二季才再見面重聚「但我們什麼都能聊，天南地北、無話不談！」她也感性表示，瑜姐這個角色之所以讓人動容「就是因為苡喬姐本人就那麼溫暖又充滿能量。」

有別於《願望》中癡情守護家庭的角色，此次廖苡喬詮釋的瑜姐，真實反映現代職業婦女的婚姻困境。從新婚時和老公互動甜到膩，讓李玲葦在旁直呼「你們的愛情比杯子蛋糕還甜！」到三年後婚姻夢幻破滅，不僅每天被鼾聲吵得睡不好，還得面對婆婆催生壓力，甚至連家中掃地機器人都只聽婆婆的話。她一度逃回蜜月時住過的民宿時，老友胡宇威也忍不住驚訝問「臉色怎麼變那麼差？」

談到角色心境，廖苡喬表示「她曾以為自己嫁的是『台北孔劉』，結果婚後變成恐龍！」她笑中帶淚地說「婚姻不是沒有愛，只是夢想與現實的落差太大。」她也特別在表演上設計不同節奏「新婚時語速快、情緒明亮；婚後則多了停頓與沈默，希望觀眾能感受到時間與現實的重量。」

現實生活中也有像角色「瑜姐」情緒崩潰、想逃離一切的時刻，廖苡喬表示「我會去爬山、去海邊，或是畫畫、唱歌、聽音樂，甚至只是看看天空、買束花回家也好。」她也曾上過心靈繪畫課，畫直線可釋放理性壓力，畫曲線則抒發感性「每個人都該找到自己的『喘口氣』方式。」《就算一個人也可以好好的吃飯2》第一部將於11月1日在公視+、LINE TV上線；第二部則於11月11日上線。