10月28日星座運勢／雙子投資獲利 巨蟹勇敢迎挑戰
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：對產品有信心
感情：熾熱狂迷的心
財運：發展商業模式
幸運色：金色
貴人：巨蟹
小人：射手
雙子座 ♊
工作：趕小人遇貴人
感情：彼此包容理解
財運：高額投資獲利
幸運色：金色
貴人：水瓶
小人：天秤
天秤座 ♎
工作：得到新的技術
感情：兩人同時成長
財運：財富充裕幸福
幸運色：紫色
貴人：獅子
小人：巨蟹
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：減少工作負荷
感情：勇於表達情感
財運：得到投資時機
幸運色：紅色
貴人：魔羯
小人：牡羊
金牛座 ♉
工作：知曉最新訊息
感情：感情始終愉快
財運：穩妥投資理財
幸運色：玫瑰色
貴人：金牛
小人：水瓶
處女座 ♍
工作：工作態度認真
感情：互相支持鼓勵
財運：善用市場行銷
幸運色：白色
貴人：處女
小人：金牛
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：勇敢面對挑戰
感情：夫妻尊重彼此
財運：靈活掌握賺錢
幸運色：紅色
貴人：射手
小人：獅子
天蠍座 ♏
工作：精力旺盛積極
感情：美麗意外邂逅
財運：小賭怡情即可
幸運色：紫色
貴人：天蠍
小人：處女
雙魚座 ♓
工作：勇於創造願景
感情：平衡美好狀態
財運：新的投資消息
幸運色：綠色
貴人：牡羊
小人：魔羯
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：獲得工作平衡
感情：凡事雨過天晴
財運：瞭解投資方向
幸運色：藍色
貴人：天秤
小人：雙魚
獅子座 ♌
工作：進修補充技能
感情：肯定對方付出
財運：拓展業務範圍
幸運色：銀色
貴人：雙魚
小人：雙子
射手座 ♐
工作：不急躁有進展
感情：積極表達關心
財運：管理現金支出
幸運色：咖啡色
貴人：雙子
小人：天蠍
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
