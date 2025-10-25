男星砲轟深圳機場「沒人性」！　輪椅推不上飛機：冷眼看我連滾帶爬

記者蔡宜芳／綜合報導

63歲男星鄭智化是90年代的知名歌手，代表作有《水手》、《星星點燈》等。他在2歲時因罹患小兒麻痺不良於行，上了年紀後，大多需要輪椅代步。不料，他25日卻因在深圳機場受到的待遇，痛批該機場「沒人性」。

▲鄭智化因罹有小兒麻痺，需透過輪椅代步。（圖／翻攝自微博／鄭智化）

鄭智化透露，搭乘的飛機是遠機位就已經讓他感到困擾，結果登機時，更發現升降車的高度距離機門地板還有約25公分，「我輪椅推不進飛機，腿也沒辦法跨進機門。」他指出，更惡劣的是，負責操作升降車的工作人員完全不顧他的安全，不願調整升降板，「冷眼看著我連滾帶爬進飛機。我已經算是一個有涵養的人，但是對這種沒人性的行為跟態度，我忍無可忍！ 」

▲鄭智化發文譴責深圳機場。（圖／翻攝自微博／鄭智化）

對此，深圳機場官方帳號稍早於鄭智化的貼文下留言，道歉表示：「對現場服務給您帶來的不便和困擾深表歉意。對於相關問題，我們已第一時間會同航空公司啟動核查。我們將以此為契機，全面審視並優化特殊旅客的服務保障細節，更好保障每一位旅客順暢出行。」