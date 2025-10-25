薔薔柬埔寨探監晚安小雞！　他親口曝牢獄生活：第一天就被打

記者蔡宜芳／綜合報導

網紅晚安小雞（陳能釧）去年2月因自導自演佯稱遭柬埔寨詐騙園區抓走，真相被揭穿後，遭當地警方逮捕入獄。而女星薔薔（林嘉凌）近來到柬埔寨拍片，也借此機會前往探監，曝光晚安小雞在監獄中的現況。

▲薔薔在柬埔寨拍片時，順道探監晚安小雞。（圖／翻攝自薔薔IG、晚安小雞臉書）

薔薔在最新上傳的影片中表示，雖然自己和晚安小雞並不認識，也認為對方確實做錯事，但基於都是台灣人，所以想給對方一些關心。薔薔在聯絡多個相關單位後，成功獲得探監機會，但牽線人也強調晚安小雞被管很嚴、時間很趕。

[廣告]請繼續往下閱讀...

薔薔買了一些台式會客菜進到監獄後，先是被獄警勒令用外套遮住短褲下的長腿，接著飯菜也被一一翻開檢查。而獄中雖然不能拍攝，但相關單位表示可以錄音，因此薔薔也成功錄下與晚安小雞的對話。

▲薔薔特地為晚安小雞買台式會客菜。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌 薔薔Maze）

晚安小雞一見到薔薔，便讚說：「妳本人跟電視上一樣漂亮！」被問到在獄中的生活如何？晚安小雞表示一切正常，但環境克難，而且一開始進監獄時，為了不要被欺負，有點顯得太過囂張，結果第一天就挨打。

晚安小雞指出，牢房一間就塞40、50人，很不好睡，每天早上6點起床、晚上9點就寢，每天起床唱完柬埔寨國歌後，就接著做操，然後回房就會看書學英文。

▲▼晚安小雞分享獄中生活。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌 薔薔Maze）

由於晚安小雞的刑期大約只剩四、五個月，他也坦言做好了回台灣之後的規劃。他表示接下來想要拍電影，已經在籌備當中，還自嘲「我很會演好不好」，另外也會繼續探險直播。晚安小雞也提到，自己有好好反省做的錯事，以後會三思而後行，也希望粉絲還記得自己。