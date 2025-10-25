楊麗音配音意外出現職災！金鐘60巧遇兒子「偷摸小蠻腰」開心笑了

記者黃庠棻／台北報導

2025高雄電影節邁入尾聲，人偶動畫片《我是陳派派》導演黃勻弦帶著動畫團隊陳文育、張品喻、孫琪、駱昱晨、黃郁婷與配音演員楊麗音一同現身高雄市立圖書館總館接受訪問，大方分享動畫的製作過程，導演開心表示「希望大家看完更了解台灣，這是屬於台灣人的動畫作品」。

▲楊麗音出席高雄電影節。（圖／高雄電影節提供）

金馬獎最佳動畫短片導演黃勻弦帶著最新力作《我是陳派派》1至3集於雄影世界首映。今（25）黃勻弦攜劇中配音演出的金鐘影后楊麗音出席。導演黃勻弦從小就做捏麵人，這次的作品同樣是純手工，相當耗時，她這次更挑戰找8至12歲的小朋友來配音，也邀請專業演員楊麗音獻聲。

楊麗音分享自己過去曾有過配音經驗，大概是從侯孝賢導演時期就開始配過幾部電影，坦言「本以為配音很簡單，但這次幫《我是陳派派》的派媽配音真的很難」，解釋說道「要配合戲偶的表情，聲音要很誇張，還要一直講狀聲詞」。

對此，楊麗音因為出道多年，口音與咬字相當標準，這次幫戲偶配音還被導演要求「講話不要這麼清楚」，讓她只好回家做些調整，而她被問到口音是否因此改不回來，對著導演笑說「發音不標準可不可以申請職災」，整個劇組的氛圍都相當逗趣、溫馨。

前陣子，楊麗音憑藉《阿婆非死不可》入圍金鐘60的迷你劇集（電視電影）女主角獎，雖然當天與獎項擦身而過，但典禮當天她遇到許多演藝圈的「兒女」相當開心，而回憶當晚印象最深刻的事情則是「偷摸冠智的小蠻腰」，兩人在《華麗計程車行》中飾演母子。