孫生遭起訴後遭嗆前科犯　參加「拳願」不戴套一天兩餐水煎包

記者葉文正／台北報導

由DASN電視台轉播的「拳願」格鬥賽，將於12月27日在台大體育館舉行比賽，今日舉行記者會，包括孫生、重讀天月(孫安佐經紀人)、余記鴨王、要命小翰、街頭狂徒與家美等參賽選手都到場，並互相嗆聲，久違沒有露面的孫生，今天坦承經濟情況很不好，也說會跟女生保持距離，並堅持請律師上訴中。





▲孫生(右)將與秋偉(右)對戰。（圖／記者葉文正攝）

由於拳賽即將在一個多月後開打，孫生在台上遭秋偉嗆：「我打你是為社會大眾，讓你可以有贖罪機會，還有你進監獄的時候，可以叫茄子跟香蕉，反正你被我打瘀青會變茄子香蕉，比賽那天我會讓你全身瘀青，準備好進監獄！」相當嗆辣。

▲孫生認了經濟情況不好。（圖／記者葉文正攝）

孫生也非省油的燈，「你秋偉被告過失致死，我雖然被起訴，但才一審而已，還沒定讞，還有二審三審，檢察官有檢察官的立場，就靜待法律程序，我已請律師處理。」但秋偉回嗆他過失致死沒被起訴。

▲多芬對孫生不離不棄。（圖／翻攝自多芬、孫生Instagram）

孫生會後也受訪表示：「我對拳賽有信心，會全力以赴，雖然對方比我年輕，我就一直在練，練習閃躲技巧，重視拳的質量，目前已練習一兩個月了， 信心大約 69% ，當初一開始他們要我跟蹦闆打，結果一換再換，搞不好之後會再換。」

他因為性騷被起訴後，一審被判8個月徒刑，經濟情況每況愈下，他也承認：「經濟很不好，還要養我媽，媽媽還是在偷，不過她是有生病，我也有在賣收藏的公仔，還有重機，有人要跟我買嗎？」

孫生說三、四月就接到拳願的邀請，目前寫劇本。不過他之前拍影片抱怨酷炫，認為酷炫開名車，自己卻沒收入，他今天也坦承，對酷炫是又愛又恨，

至於他是否擔心判決會維持原判？孫生也澄清，「我不會去勉強女孩子，整個事情是合意，絕非事實，所以請律師處理中， 我絕對不會強迫任何人，我現在基本開銷就是早餐水煎包，夜市水煎包，一天要兩餐水煎包度日，因為我要繳房租，還有媽媽的房租，還是有壓力。」

他也提到，女朋友多芬已經夠幫助我了，她真的不離不棄，並搞笑說：「妳是我的馬英九(you are my angel)，要不要離去都是看她，決定權在她。孫生說自己會覺得自己變成另一個人：「我現在不敢說怕女生，但是會保持距離。」