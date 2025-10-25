泰國限娛30天「鬼聲泣3曼谷路跑」緊急宣布延期！　電視台公告道歉

記者陳芊秀／綜合報導

泰國國王瓦吉拉隆功的母親、王太后詩麗吉（Thai Queen Mother Sirikit）於24日晚間9時21分駕崩，享耆壽93歲。總理阿努廷25日召開內閣會議後，宣布一連串官方與民間致哀事宜，政府要求娛樂場所和服務場所配合，酌情暫停或減少娛樂活動30天。而泰國第3電視台與影視集團Major Group共同主辦的城市路跑活動，原本預計明天（25）舉行，電視台發文宣布延期。

▲泰國王太后詩麗吉駕崩，原本明天舉行的「鬼聲泣3路跑」活動緊急宣布延期。（圖／翻攝自臉書）

電視台官方粉專發表活動延期公告，「原訂於10月25日舉行的「鬼聲泣3路跑」活動將延期舉行，新的日期將另行公告。為悼念詩麗吉王太后殿下 駕崩，活動主辦單位謹此表達最深切的哀悼，並對因此造成的不便，致上誠摯的歉意。」

「鬼聲泣3路跑」是泰國影視集團Major Group與第3電視台、Instagram共同主辦的城市路跑活動，由於《鬼聲泣3》票房突破4億泰銖，因此規劃將曼谷變成充滿創意的恐怖地標，並邀請參與路跑者身穿泰國鬼怪服裝進行跑步拍攝打卡活動，電影男主角納得克釘宮（Nadech）在曼詩里水廠（舊址）起跑點現身，路跑活動主題是將曼谷化身鬼怪之城，且活動時間訂於晚上6點半到深夜12點，原本呼應即將到來的萬聖節，現在活動確定延期。泰國民眾大多都能理解，紛紛在留言區貼上王太后的照片哀悼。

▲Major Group與CH3、Instagram共同主辦以《鬼聲泣3》為主題的城市路跑，參與者須扮裝鬼怪模樣邊跑邊拍照打卡，原本明天晚間舉行，活動立即宣布延期。（圖／翻攝自X）